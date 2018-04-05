Избранница Олега Осиновского покинула латвийское госпредприятие накануне обыска

Об этом в четверг сообщил портал kompromat.lv, ссылаясь при этом на портал Сrediweb.lv, который пишет, что это произошло 3 апреля. По информации телеканала LTV, Анастасия Удалова попросила освободить ее от занимаемой должности по семейным обстоятельствам.

В частности, Удалова сообщила, что переезжает в Эстонию, где уже нашла себе работу.

5 апреля стало известно, что накануне, 4 апреля, предприятие Latvijas autoceļu uzturētājs посетили сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). В компании произвели обыск, но ни одного из сотрудников не задержали.

Ни KNAB, ни LAU не комментируют случившееся.

Как отмечает портал, возможно, речь может идти о подозрительных закупках LAU, занимающегося ремонтом и обслуживанием дорог. К примеру, фирма Asko Светланы Удаловой, матери Анастасии, стала выигрывать конкурсы после того, как Анастасия Удалова устроилась туда на работу.

В октябре 2014 года Asko выиграла закупку в размере 80 000 евро, а в мае 2015 - в размере 86 000 евро (в закупке участвовала в консорциуме с двумя другими фирмами), а в августе 2015 года выиграла еще одну в размере 21 000 евро.

Агентство LЕТА приводит другую версию: обыск может быть связан с бывшим главой LAU Владимиром Кононовым, который оставил свою должность в августе прошлого года.

По данным архива агентства LЕТА, из-за нарушений Бюро по надзору за закупками в 2016 году не разрешило LAU заключить договор с предприятием Vlakon, связанным с предпринимателем, депутатом Вилякской думы Андрисом Козулисом. Конкурс на закупку доломитового щебня на 9 млн евро, в котором победителем был признан давний партнер Vlakon, вызвал много вопросов.

По сведениям Kompromat.lv, ныне Владимир Кононов руководит Даугавпилсским локомотиворемонтым заводом. До июля 2017 Олег Осиновский занимал должность председателя cовета этого предприятия.

Быстрый карьерный рост Анастасии Удаловой связывают с ее земляком, председателем парламентской фракции партии «Согласие» Янисом Урбановичем. В частности, однопартийцы ее называют близкой подругой старшей дочери этого влиятельного политика.

Есть и другая версия следственных действий. В марте этого года Анастасия Удалова предоставила деньги, которые помогли выйти из-под ареста бывшему администратору неплатежеспособности Марису Спрудсу, которого обвиняют в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств.

Следует отметить, что Анастасия Удалова в обязательном порядке заполняет декларацию должностного лица,которая публично доступна на сайте Службы госдоходов.

Документ свидетельствует, что в 2016 году у Анастасии Удаловой не было каких-либо серьезных накоплений. По версии источника Kompromat.lv, деньги, которые девушка одолжила своему другу могли быть ее жениха - одного из самых богатых жителей Эстонии Олега Осиновского. Эстонские СМИ оценивают его состояние более чем в 200 миллионов евро.

В 2016 году СМИ сообщили, что Олег Осиновский разводится со своей супругой Ириной. У них двое детей: председатель Социал-демократической партии, министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский и несовершеннолетний Марк, который проживает вместе с матерью в частном доме в Табасалу.

В Латвии бизнесмен является фигурантом громкого уголовного дела, которое ныне рассматривается в Лимбажском суде. Дело в том, что инкриминируемое ему преступление было пресечено в Салацгривском крае.

В 2015 году глава Latvijas dzelzceļš (LDz) Угис Магонис был задержан сотрудниками KNAB, когда он возвращался из Эстонии в Ригу с крупной суммой наличных денег.

Магонис обвиняется в получении взятки в размере 500 тысяч евро, а миллионер Осиновский - в даче этой взятки.