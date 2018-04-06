Виновник смертельной аварии в Ида-Вирумаа выпал из окна и погиб

28 января 2018 года примерно в 13 часов вблизи деревни Пуртсе Люганузеской волости на 137-м километре шоссе Таллинн - Нарва произошло тяжкое ДТП, в котором погиб человек, пишет "Северное побережье".

В тот день столкнулись легковые автомобили Honda Accord и BMW, в результате аварии погиб 70-летний водитель автомобиля Honda, вылетевшего в кювет. 32-летний водитель следовавшего из Нарвы в сторону Таллинна BMW получил травмы и был доставлен в больницу. В машине находились также члены его семьи: 30-летняя жена и ребенок двух с половиной лет — они не пострадали. Если поначалу предполагалось, что столкновение произошло, когда BMW пошел на обгон, то довольно скоро выяснилось, что обгона не было и BMW по какой-то причине просто отклонился на полосу встречного движения.

Для расследования этого несчастья сразу было начато уголовное производство, которое, однако, могут прекратить по причине смерти потенциального подозреваемого. А именно: находившийся в тот роковой день за рулем BMW мужчина 19 февраля этого года выпал из окна шестого этажа дома по нарвской улице Кангеласте — и скончался на месте.

Полиция и прокуратура не начали уголовное производство для расследования смертельного падения. Официальным властям неизвестно, идет речь о несчастном случае или о самоубийстве.

"По каждому такому смертельному случаю производство не начинают, если полиция, ознакомившись с местом происшествия, находит, что для этого нет оснований", — объяснила пресс-советник Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

Исключением являются случаи с несовершеннолетними. Уголовное дело могут также открыть позднее — например, если при вскрытии выявились обстоятельства, позволяющие заподозрить преступление.

"Для возбуждения уголовного производства не было оснований, поскольку указывающих на преступление признаков не установили", — сказала пресс-представитель Идаской префектуры Леана Лойде.

По сообщению прокуратуры, уголовное производство по факту аварии еще не закончено, хотя единственный вероятный подозреваемый по этому делу погиб. "Поэтому мы и не можем сейчас сказать, по какой причине BMW выехал на полосу встречного движения", — отметила Филиппова.