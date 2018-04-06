СМИ: британская разведка снова вычислила лабораторию по производству «Новичка»

Об этом, как стало известно изданию, Великобритания уведомила своих партнеров на специальном брифинге, посвященном попыткам доказать, что за отравлением бывшего агента британских спецслужб и его дочери стоит Россия.

При этом, как говорится в статье, "была представлена информация, на основе которой можно предполагать, что лаборатория в Шиханах, аналогичная британской лаборатории в Портон-Дауне, в прошлом десятилетии использовалась для проведения испытаний, в ходе которых определялось, может ли "Новичок" эффективно использоваться для убийств за рубежом".