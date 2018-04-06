Грузооборот Таллиннского порта вырос до пяти миллионов тонн

За три месяца текущего года грузооборот портов в Tallinna Sadam составил чуть больше пяти миллионов тонн, что на 0,3% больше аналогичного периода прошлого года. Число пассажиров выросло на 0,2% до 1,92 млн человек, сообщает rus.err.ee.