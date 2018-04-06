Грузооборот Таллиннского порта вырос до пяти миллионов тонн

За три месяца текущего года грузооборот портов в Tallinna Sadam составил чуть больше пяти миллионов тонн, что на 0,3% больше аналогичного периода прошлого года. Число пассажиров выросло на 0,2% до 1,92 млн человек, сообщает rus.err.ee.
По словам председателя правления Tallinna Sadam Вальдо Кальма, сравнение результатов деятельности порта по объемам перевалки грузов за первый квартал свидетельствует о положительных изменениях в долгосрочной перспективе: "Снижение грузопотока прекратилось, и порт демонстрирует даже небольшой рост за счет перевалки сыпучих грузов и ро-ро грузов, а небольшой рост числа пассажиров произошел в основном за счет линии Таллинн - Стокгольм".
Дочернее предприятие Таллиннского порта TS Laevad, обслуживающее паромное сообщение между материком и островами, перевезло 325 600 пассажиров и 154 000 автомобилей.