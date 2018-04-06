Увидеть Лондон и проиграть

Наставник армейцев Виктор Гончаренко решил поставить на карту все сразу в первом же матче. Акинфеев и компания играли весело и задорно, не отсиживаясь в оборонительных окопах. Первый момент в матче организовали именно москвичи: Головин сделал скидку на Мусу, но судьи зафиксировали у нигерийца довольно сомнительный офсайд. "Арсенал" не стал откладывать дела в долгий ящик и на девятой минуте Акинфееву прилетел первый сувенир: если минутой ранее судьи гол лондонцев отменили, то прострел Бельерина Рэмзи замыкал абсолютно легитимно.

На 15-й минуте снова напомнил о себе Головин - прямым ударом со штрафного восстаовив равновесие. Гол придал уверенности москвичам и тот же Головин отправлял в атаку Мусу, но форвард москвичей на свидании с Чехом стушевался и пробил в сетку ворот с внешней стороны.

ЦСКА надломил пенальти, заработанный Озилом с помощью Щенникова: по центру штрафной врывался немец, но не по правилам в отборе действовал защитник ЦСКА. А после дубля Рэмзи ЦСКА посыпался и пропустил еще: снова отличился Ляказетт.

После перерыва "Арсенал" продолжал давить и если бы не Акинфеев, то счет на "Эмирэйтс" мог стать совсем уж неприличным... Армейцы позвовляли лондонцам спокойно входить в штрафную и наносить удары, всего ударов из пределов штрафной "Пушкари" нанесли 17. И только одна попытка лондонцев была из-за пределов штрафной, что является рекордом сезона для команды Арсена Венгера.

«Первый там получился ярким, с большими скоростями, но неприятным для нас. ЦСКА – очень техничная команда. Мы забили несколько красивых мячей. После перерыва при счете 4:1 нашей задачей было не пропустить больше и забить еще. С первой задачей мы справились, со второй – нет. Понимаем, что еще ничего не решено. На ответный матч мы должны поехать с должной концентрацией и постараться выиграть. Нам не повезло с ответным голом ЦСКА, не этого мы хотели. Я хотел посмотреть, как мы на это отреагируем. И с «Миланом», и сегодня мы оказывались в неприятном положении, но находили выход из него. ЦСКА – хорошая команда, с хорошим уровнем техники. Они быстро выходили в атаку и создавали нам проблемы, особенно, в первом тайме.Игроки ЦСКА очень мобильны, они грамотно работают с мячом и играют в очень атакующем стиле. Мы к такому не привыкли в АПЛ – команды приезжают сюда и играют на своей половине поля. ЦСКА же рисковал, и это было неприятно для нас», – рассказал Венгер официальному сайту УЕФА.

Виктор Гончаренко признал, что счет получился довольно неприличным, но класс "Арсенала" выше, поэтому поражение москвичей закономерно: "Мы так и не поймали свой ритм. Не могу сказать, что я сильно разочарован. Понятно, результат неприятный, но мы понимали, с кем играем. Растянуто оборонялись по глубине и по ширине, играли в очень открытый футбол. У наших ворот было достаточно жарко. Но это важная игра для получения опыта. Понятно, что если с «Арсеналом» играть в открытый футбол, будет много моментов у твоих ворот. Такой футбол очень нравится болельщикам. Надеюсь, что-то похожее, но не с таким счетом увидим в Москве. Мы понимаем, кто нам противостоял. «Арсенал» до этого обыграл с крупным счетом «Сток Сити». У них квалифицированная группа атаки. Давайте говорить о том, что соперник хорошо сыграл в атаке, а не о том, что с нами произошло".

Не теряет оптимизма и лучший игрок матча в составе ЦСКА, Александр Головин: "После перерыва хотели вернуться в игру, постараться сократить счет, но, к сожалению, не получилось. Будем стараться в ответной игре.

Думаю, шансы в ответном матче у нас, конечно, есть. «Арсенал» - это та команда, которая играет в футбол и дает играть сопернику", – сказал Головин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Результаты матчей:

Арсенал (Англия) - ЦСКА (Россия) 4:1

РБ Лейпциг (Германия) - Марсель (Франция) 1:0

Атлетико (Испания) - Спортинг (Португалия) 2:0