Российский вечер за океаном

Александр Овечкин в матче с "Нэшвиллом" (3:4) забросил свою 47-ю шайбу в сезоне и на три гола оторвался от финна Патрика Лайне в гонке бомбардиров. До заветного "полтинника" осталось три шайбы и одна игра, а титул лучшего снайпера может достаться Овечкину в седьмой раз. Партнер Овечкина, Евгений Кузнецов оформил дубль и сделал результативную передачу, впервые в карьере набрав более 80 очков за сезон. После игры с "Хищниками" на счету челябинца 82 очка (27+55). "Нэшвилл" после победы над "Столичными" завоевал Президентский кубок, который вручается победителям регулярного чемпионата НХЛ.

Иван Проворов из "Филадельфии" стал 4-м российским защитником в истории, забросившим 16 шайб за сезон. Проворов отличился в матче с "Каролиной" (4:3) До него столько или больше голов в одном сезоне НХЛ удавалось забить только 3 защитникам из России – Сергею Гончару (6 раз, включая рекорд сезона-2001/02 – 26 шайб), Борису Миронову и Андрею Маркову (по 1 разу). Кроме того, Проворов достиг отметки 40 очков (16+24) в сезоне.

Нападающий "Каролины" Валентин Зыков провел свой девятый матч в НХЛ в этом сезоне и набрал седьмое очко. На счету россиянина три гола и четыре передачи.

Передачами отличились и Артемий Панарин (два ассиста) с Евгением Малкиным - игра "Коламбуса" и "Питтсбурга" завершилась волевой побдой "Пингвинов" (4:5 ОТ), причем "Жакеты" вели в счете всю игру, но удержать победу не смогли, пропустив решающий гол в дополнительное время.

Евгений Дадонов из "Флориды" также записал на свой счет результативную передачу в матче с "Бостоном" (3:2).

Перед заключительными поединками на уайлд-кард претендуют "Сент-Луис" и "Даллас" в которых выступают Владимир Тарасенко и Александр Радулов. Соперничают эти клубы с "Колорадо" Семена Варламова. Также может попытаться и "Флорида" забраться на спасительную строку в таблице, но, скорее всего, хоккейная весна для Евгения Дадонова продолжиться на ЧМ по хоккею в Дании.

Результаты игр:

Нью-Джерси – Торонто – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Айлендерс – Рейнджерс – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Филадельфия – Каролина – 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Вашингтон – Нэшвилл – 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Коламбус – Питтсбург – 4:5 (2:2, 1:0, 1:2)

Детройт – Монреаль – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Флорида – Бостон – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Виннипег – Калгари – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Эдмонтон – Вегас – 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)

Ванкувер – Аризона – 4:3 (0:1, 1:2, 2:0)