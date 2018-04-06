Налогово-таможенный департамент подозревает крупное предприятие в мухлевании с налогами

Marsalis Metall – производитель металлоконструкций с оборотом более чем в 25 млн евро, которое неоднократно оказывалось среди лидеров рейтинга Äripäev, пишет Äripäev . Но в прошлом году деятельностью предприятия заинтересовался Налогово-таможенный департамент.

По сообщению Налогово-таможенного департамента, вторая сторона – предприятие Edinet Partner, участвовавшее в сомнительных сделках, в настоящее время является банкротом. По мнению налоговиков, Marsalis Metall якобы арендовало у этой фирмы рабочую силу, а также заказывало услугу начисления заработной платы. В ходе проверки инспекторы пришли к заключению, что Edinet Partner на самом деле не сдавало Marsalis Metall в аренду рабочую силу, поскольку речь идет о собственных работниках производителя металлоконструкций.