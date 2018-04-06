Опрос: более 50 процентов работников считает, что работодатель мог бы повысить им зарплату

В результате недавнего исследования CV Keskus выяснилось, что более 50 процентов работников Эстонии считают, что работодатель мог бы повысить им зарплату. Только каждый двадцатый ответил, что зарплаты на его предприятии являются конкурентоспособными.
«Мы исследовали мнение работников в двух странах Балтии – Эстонии и Литве – относительно конкурентоспособности зарплат их работодателей, чтобы выяснить, где давление на зарплаты сильнее», – сказал менеджер по коммуникации в странах Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CV Keskus Хенри Аувяэрт и добавил, что на сегодняшний день всего 5% работников Эстонии считают зарплаты на своем предприятии конкурентоспособными.
«Более чем каждый второй из опрошенных работников Эстонии (58%) считает, что работодатель способен платить более высокую зарплату. В Литве целых 76% отвечавших считали, что работодатель способен повысить зарплату, – это говорит о том, что давление на зарплаты в Литве значительно сильнее», – добавил Хенри Аувяэрт.
В данный момент наиболее критичные секторы в Эстонии – это финансы, строительство, недвижимость, маркетинг и продажи, где работники сознают возможность повысить зарплаты и ждут инициативы от работодателя. Меньше всего удовлетворены зарплатами на своем предприятии работники транспортного, логистического, промышленного и производственного секторов – всего один процент опрошенных считает зарплаты на их предприятии конкурентоспособными.
Самыми конкурентоспособными считают свои зарплаты работники государственного сектора (8%).
В опросе участвовали 2763 работника (1334 из Эстонии) из различных сфер деятельности.