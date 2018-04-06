Опрос: более 50 процентов работников считает, что работодатель мог бы повысить им зарплату

«Мы исследовали мнение работников в двух странах Балтии – Эстонии и Литве – относительно конкурентоспособности зарплат их работодателей, чтобы выяснить, где давление на зарплаты сильнее», – сказал менеджер по коммуникации в странах Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CV Keskus Хенри Аувяэрт и добавил, что на сегодняшний день всего 5% работников Эстонии считают зарплаты на своем предприятии конкурентоспособными.

«Более чем каждый второй из опрошенных работников Эстонии (58%) считает, что работодатель способен платить более высокую зарплату. В Литве целых 76% отвечавших считали, что работодатель способен повысить зарплату, – это говорит о том, что давление на зарплаты в Литве значительно сильнее», – добавил Хенри Аувяэрт.

В данный момент наиболее критичные секторы в Эстонии – это финансы, строительство, недвижимость, маркетинг и продажи, где работники сознают возможность повысить зарплаты и ждут инициативы от работодателя. Меньше всего удовлетворены зарплатами на своем предприятии работники транспортного, логистического, промышленного и производственного секторов – всего один процент опрошенных считает зарплаты на их предприятии конкурентоспособными.

Самыми конкурентоспособными считают свои зарплаты работники государственного сектора (8%).