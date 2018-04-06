пятница, 6 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Хотим зарплату больше, чем у начальника!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Харри Кейн

ФОТО: Steven Paston/PA Wire/PA Images

Игроки лондонского "Тоттенхэма" возмущены тем, что президент клуба, Даниэль Леви, получает больше чем главная звезда клуба, сообщает The Times.

.

Зарплата президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви в клубе составляет 6 миллионов фунтов в год.

Это выше зарплаты любого игрока, в том числе Харри Кейна, главной звезды и бомбардира, который получает на 15 тысяч фунтов в неделю меньше. Игроки «Тоттенхэма» с истекающим сроком контракта, узнавшие о зарплате Леви, отказываются идти на условия клуба.

По информации The Times, в команде ухудшаются настроения из-за этой ситуации. Многие футболисты считают, что достойны большей зарплаты, чем у них есть сейчас. А информация о зарплате Леви некоторых неприятно удивила.

Агенты футболистов, которые в ближайшее время будут обсуждать новые контракты, при переговорах будут опираться на зарплату Леви. Он также является самым высокооплачиваемым менеджером в АПЛ, в два раза опережая ближайших коллег.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ