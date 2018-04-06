Хотим зарплату больше, чем у начальника!

Зарплата президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви в клубе составляет 6 миллионов фунтов в год.

Это выше зарплаты любого игрока, в том числе Харри Кейна, главной звезды и бомбардира, который получает на 15 тысяч фунтов в неделю меньше. Игроки «Тоттенхэма» с истекающим сроком контракта, узнавшие о зарплате Леви, отказываются идти на условия клуба.

По информации The Times, в команде ухудшаются настроения из-за этой ситуации. Многие футболисты считают, что достойны большей зарплаты, чем у них есть сейчас. А информация о зарплате Леви некоторых неприятно удивила.