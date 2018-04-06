Представители РФ и Великобритании обменялись обвинениями в Совбезе ООН: "Британцы играют с огнем и еще пожалеют об этом"

"Британцы играют с огнем и еще пожалеют об этом", - заявил в четверг, 5 апреля, постпред РФ Василий Небензя на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности ООН в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Он назвал происходящее "театром абсурда", "грязными играми" и "пропагандистской войной", цель которой - "дискредитировать и делигитимизировать" Россию "методами Геббельса".

В свою очередь, постпред Великобритании Карин Пирс назвала действия российской стороны "частью большой схемы безответственного поведения". "Нам нечего скрывать, но я подозреваю, что Россия могла бы кое-чего опасаться", - подчеркнула она в ходе резкого обмена репликами с российским постпредом.

Постпред РФ уверяет об отсутствии патента на яд

Как заявил Небензя, глава МИД Великобритании "Борис Джонсон продолжает убеждать всех, что британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответов", однако Москвы никакого списка вопросов не получала. "У России нет патента на "Новичок", - также уверил Небензя членов Совбеза.

По словам Пирс, британская сторона "не примет нравоучения по вопросам этики и соблюдения международных конвенций от страны, которая так много сделала для того, чтобы воспрепятствовать расследованию химатак в Сирии". Она указала, что не видит противоречия между заявлением Бориса Джонсона и руководства лаборатории Портон-Даун о происхождении вещества, использовавшегося для отравления Скрипаля.

Постпред США в Совбезе обвиняет Москву

Кроме того, постпред США Келли Керри обвинила Москву в распространении дезинформации и призвала страны-члены СБ ООН "не быть одураченными".

В тот же день Юлия Скрипаль, которая вышла из комы в британской больнице, в заявлении для прессы назвала эпизод с отравлением "несколько дезориентирующим" и попросила уважать ее право на частную жизнь.