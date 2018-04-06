Плачут, но платят: выбоины на дорогах доставляют немало хлопот страховым компаниям

Поскольку на дорогах также больше чем обычно гравия и камней, то растет число повреждений стекол автомобилей, сообщила в пятницу пресс-служба страховой компании ERGO.

На сегодняшний день в ERGO зарегистрировано уже почти 800 случаев повреждения стекол автомобилей и выплачено возмещений на сумму в размере около 300 000 евро. Основной причиной повреждений является попавший в лобовое стекло камень, вылетевший из-под колес едущей впереди машины.

«Весной после таяния снега и колебаний температуры на дорогах становится больше выбоин, и камни попадают под колеса автомобилей чаще обычного. Поскольку светлого времени суток становится больше, на дорогах, как правило, уже нет снега, то растут и скорости. Под влиянием всех этих факторов и повреждаются стекла автомобилей», - сказал руководитель группы по транспортному ущербу страховой фирмы ERGO Райн Томингас.

Чтобы избежать возникновения ущерба нужно строго придерживаться максимально разрешенной скорости и держать достаточную дистанцию до впереди идущего автомобиля. «Особенно внимательным нужно быть при движении за крупногабаритными автомобилями, потому что было несколько случаев, когда, помимо камней из-под колес, с крыши впереди идущего грузовика на лобовое стекло автомобиля падал большой кусок льда», - сказал Томингас.

Средняя сумма ущерба по КАСКО из-за попадания в яму на дороге достигает 1100 евро, но несмотря на это, Райн Томингас отмечает, что общее число таких ущербов пока что довольно невелико. Во многом это может быть связано с тем, что водители просто не обращаются в страховую фирму из-за незнания. «Важно правильно оформить происшествие. В случае, если автомобиль получает повреждения в связи с попаданием в никак не обозначенную яму, то на место нужно также вызвать полицию, которая зафиксирует происшествие», - пояснил Томингас.