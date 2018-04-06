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На площади Виру перекроют автомобильное движение

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Круговой перекресток Виру.

ФОТО: Toomas Huik

Автомобильное движение по площади Виру по распоряжению Таллиннской городской управы перекрывалось 5 апреля с полуночи до 6 часов утра и будет перекрываться еще 7 апреля с 16.30 до 20.30 и 9 апреля с полуночи до 6 часов утра.

Это связано с установкой инсталляций, проведением концерта и демонтажем инсталляций проводимого в Таллинне с весны 2009 года городского фестиваля «Таллиннская неделя музыки» (Tallinn Music Week (TMW)), нацеленного на развитие творческого духа, свободу творчества и поиска. В рамках фестиваля проводится конференция.

Нынешние инсталляции знакомят с идеей новой главной улицы города.

Поскольку организатор выставки не ставит целью получение выгоды, то он был освобожден также от уплаты сбора за перекрытие улицы, который составил бы 560 евро.

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