На площади Виру перекроют автомобильное движение

Автомобильное движение по площади Виру по распоряжению Таллиннской городской управы перекрывалось 5 апреля с полуночи до 6 часов утра и будет перекрываться еще 7 апреля с 16.30 до 20.30 и 9 апреля с полуночи до 6 часов утра.