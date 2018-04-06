Продукты питания дорожают: цены на некоторые товары выросли более чем на 40 процентов

Товары за год подорожали на 3,1 процента, а услуги на 2,3 процента. Административно регулируемые цены на товары и услуги за год выросли на 7,5 процента, а нерегулируемые цены на 1,5 процента.

На изменение индекса в сравнении с мартом прошлого года больше всего повлияло 3,9-процентное удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что в совокупности составило почти треть всего повышения. В свою очередь более половины удорожания пришлось на подорожавшие на 7 процентов молоко, молочные продукты и яйца и на 11 процентов подорожавшие фрукты.

Удорожание коммунальных услуг и алкогольных напитков дало более четверти всего роста цен, при этом повышение стоимость электроэнергии бытовым потребителям выросла по сравнению с мартом прошлого года на 10,9 процента, а аренда жилья на 8,5 процента. По сравнению с мартом прошлого года алкогольных напитки стали дороже на 13,2 процента, а табачные изделия на 6 процентов.

Удорожание моторного топлива дало девятую часть всего роста цен. Бензин вырос в цене на 7, а дизельное топливо на 5,1 процента.