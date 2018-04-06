Дичь в Бруклине: нападение на автобус с бойцами ММА и арест главной звезды

Конор не совладал с нервами после того, как Хабиб словом и делом унизил друга Конора, российско-ирландского бойца Артема Лобова, припомнив тому интервью годичной давности. Макгрегор со своей командой (а это где-то 10 человек) отправился в "Барклайс-центр", где проходил медиа-день UFC, и пробрался на стоянку. Сначала попытался бросить в автобус с участниками UFC 223 (там были и девушки - например, Роуз Намаюнас и Каролина Ковалькевич) ограждением. Не получилось. Потом схватился за мусорный бак. Снова неудача. Затем отыскал тележку. На этот раз попал в цель, разбив окно, тем самым причинив травмы бойцу ММА Майклу Кьезе. При этом, по словам тренера Кьезы, Макгрегор приходил разобраться с Нурмагомедовым, которому на UFC 223 предстоит титульный бой с Максом Холлоуэем, сообщает "Спорт-Экспресс".

Тренер Кьезы – Рик Литтл – сообщил, что Макгрегор и его команда искали Нурмагомедова. "Все случилось очень быстро. Конор совсем съехал с катушек. Он атаковал автобус, так как искал Хабиба, – рассказал он MMAJunkie. – Его пришлось сдерживать миллиону секрьюрити. Майк сейчас слегка ранен, не думаю, что случилось что-то серьезное".

На место происшествия была вызвана полиция. С предстаивтелями закона, в частности, провел беседу глава UFC Дана Уайт. Как пишет New York Post, полицейские намерены допросить Макгрегора, при этом не исключается, что все произошедшее – не более, чем рекламный трюк для повышения интереса к UFC 223.

Однако реклама рекламой, но Рэй Борг и Майкл Кьеза, скорее всего, не смогут принять участие в боях промоушена на этой неделе, а сам Коннор теперь вынужден отдохнуть в полицейском участке. Под утро Макгрегора задержали и доставили в 78-й полицейский участок Нью-Йорка, сообщает NBC News. В ближайшее время 29-летнему ирландцу будут предъявлены обвинения по поводу инцидента, произошедшего после медиа-дня участников шоу UFC 223.

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал нападение Конора Макгрегора с присущим ему юмором:

"Я смеюсь. Ты разбил окно? Зачем? Входи. Если ты настоящий гангстер, почему бы тебе не войти? Это важное гангстерское место в истории - Бруклин. Ты хочешь поговорить со мной? Называй место. Я приду. Нет проблем", - приводит слова Нурмагомедова на своей странице в Твиттере журналист MMA Fighting Ариэль Хельвани.