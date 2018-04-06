Автомобиль съехал с обрыва Пакри в море

Сегодня глубокой ночью автомобиль съехал с плитнякового берегового обрыва на полуострове Пакри в море. Информации о погибших пока нет, так как машина находится на дне на расстоянии примерно 10-15 метров от берега и водолазы еще не добрались до нее.
Находящийся на месте происшествия оперативный дежурный Урмас Туйск сказал журналистам Postimees, что в настоящий момент неизвестно, сколько людей находилось в машине.
Спасательный департамент получил информацию об этом происшествии в 00:09, полиция - в 00:13, когда очевидцы сообщили, что вблизи маяка Пакри автомобиль съехал в море. До тех пор, пока водолазы не погрузились в море и не осмотрели машину, данных о возможных жертвах нет. Автомобиль находится на дне на расстоянии примерно 10-15 метров от берега.
Ночью из-за погодных условий невозможно было начать спасательные работы. Сегодня утром на место происшествия выдвинулось судно «Генерал Курвитс» вместе с водолазами и специальными лодками. К обеду туда прибудет и кран.