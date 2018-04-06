Автомобиль съехал с обрыва Пакри в море

Спасательный департамент получил информацию об этом происшествии в 00:09, полиция - в 00:13, когда очевидцы сообщили, что вблизи маяка Пакри автомобиль съехал в море. До тех пор, пока водолазы не погрузились в море и не осмотрели машину, данных о возможных жертвах нет. Автомобиль находится на дне на расстоянии примерно 10-15 метров от берега.