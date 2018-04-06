пятница, 6 апреля 2018 г.
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Автомобиль съехал с обрыва Пакри в море

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Инцидент произошел вблизи маяка на полуострове Пакри.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня глубокой ночью автомобиль съехал с плитнякового берегового обрыва на полуострове Пакри в море. Информации о погибших пока нет, так как машина находится на дне на расстоянии примерно 10-15 метров от берега и водолазы еще не добрались до нее.

Находящийся на месте происшествия оперативный дежурный Урмас Туйск сказал журналистам Postimees, что в настоящий момент неизвестно, сколько людей находилось в машине.

Спасательный департамент получил информацию об этом происшествии в 00:09, полиция - в 00:13, когда очевидцы сообщили, что вблизи маяка Пакри автомобиль съехал в море. До тех пор, пока водолазы не погрузились в море и не осмотрели машину, данных о возможных жертвах нет. Автомобиль находится на дне на расстоянии примерно 10-15 метров от берега.

Ночью из-за погодных условий невозможно было начать спасательные работы. Сегодня утром на место происшествия выдвинулось судно «Генерал Курвитс» вместе с водолазами и специальными лодками. К обеду туда прибудет и кран.

Карта MarineTraffiс показывает, что «Генерал Курвитс» уже на месте.

ФОТО: Marine Traffic

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