Суд оставил под арестом охранника "Зимней вишни", не включившего пожарную сигнализацию

"Суд рассмотрел апелляцию и, руководствуясь уголовно-процессуальным кодексом, постановил оставить меру пресечения без изменения", - сказала судья Татьяна Першина.

Сам Антюшин не присутствовал на заседании суда, однако с ним была обеспечена видеосвязь. Адвокаты предоставили суду положительные характеристики от друзей и близких своего подзащитного. Антюшин заявил, что "ничего не отключал, активно помогал эвакуировать людей из здания". Он просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сторона защиты на заседании заявляла, что, согласно данным с серверов пожарной системы, система оповещения не была отключена Антюшиным.

В ходе судебного заседания родственница одного из пострадавших Надежда Вострикова заявила, что не видела Антюшина на четвертом этаже торгового центра, как он сам утверждает.

Также на заседании присутствовал Игорь Саботаш, потерявший на пожаре дочь. Он заявил в суде, что она ему звонила и говорила о запертом кинозале и о том, что никто их не выводит оттуда. Он отметил, что когда его проинформировали об эвакуации посетителей через задний вход здания, то он пришел туда, однако никого из эвакуированных людей там не было. По его словам, Антюшина он нигде не видел в этот период времени.

Как сообщалось, 28 марта Заводский суд Кемерово арестовал на два месяца охранника ТРЦ "Зимняя вишня" Антюшина, который, по мнению следствия, не включил систему оповещения о пожаре.

По мнению Антюшина, трагедия произошла из-за неисправной системы оповещения, за которую отвечали техники. 19 марта он писал об этом рапорт руководству ТРЦ, технический директор был в курсе ситуации. "Руководство было в курсе, получается, что они ничего не делали, чтобы исправить ситуацию", - заявлял он на суде.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление СК.

Также на два месяца были арестованы техдиректор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; Александр Никитин и Игорь Полозиненко - сотрудник и руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ; гендиректор компании-собственника Юлия Богданова; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова.