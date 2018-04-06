пятница, 6 апреля 2018 г.
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  • Вице-канцлер Минфина Дмитрий Егоров резко осудил реформу пенсионной системы

Вице-канцлер Минфина Дмитрий Егоров резко осудил реформу пенсионной системы

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Вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.

ФОТО: Tairo Lutter

Вице-канцлер Министерства финансов по фискальной политике Дмитрий Егоров в своем Twitter дал негативную оценку одобренных правительством в четверг, 5 апреля, законодательных поправок пенсионной системы, пишет rus.err.ee.

По словам Егорова, он находится в оппозиции к принятым поправкам, поскольку они подают сигнал людям, родившимся в 2019 году, что надо как можно раньше выходить на работу, поскольку их пенсия будет зависеть от стажа. "Что должен выбрать 18-летний - идти работать и получить дополнительно пять лет стажа, а лучше начать работать после окончания основной школы".

По мнению Егорова, реформа пенсионной системы, в результате которой размер пенсии будет привязан к стажу, изменит мотивацию молодых: "Мы 19 лет внушали людям, что соглашаться получать зарплаты в конвертах плохо, потому что это в будущем отразится на уровне их пенсии, а теперь можно будет брать 500 евро официально, а остальное в конверте?"

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