Вице-канцлер Минфина Дмитрий Егоров резко осудил реформу пенсионной системы

Вице-канцлер Министерства финансов по фискальной политике Дмитрий Егоров в своем Twitter дал негативную оценку одобренных правительством в четверг, 5 апреля, законодательных поправок пенсионной системы, пишет rus.err.ee.
По словам Егорова, он находится в оппозиции к принятым поправкам, поскольку они подают сигнал людям, родившимся в 2019 году, что надо как можно раньше выходить на работу, поскольку их пенсия будет зависеть от стажа. "Что должен выбрать 18-летний - идти работать и получить дополнительно пять лет стажа, а лучше начать работать после окончания основной школы".
1/2 Täna kiitis VV heaks pensionireformi. Mina ja minu maksuinimesed on RMs selges opositsioonis. VV saadab signaali 2019. aastal sündinule, et ära mõtle 18-aastaselt ülikooli minna - mine tööle ja saad 5a staaži rohkem. Pigem mine üldse põhikooli järel - saad 8.— Dmitri Jegorov (@dmitrijegorov) 5 апреля 2018 г.
По мнению Егорова, реформа пенсионной системы, в результате которой размер пенсии будет привязан к стажу, изменит мотивацию молодых: "Мы 19 лет внушали людям, что соглашаться получать зарплаты в конвертах плохо, потому что это в будущем отразится на уровне их пенсии, а теперь можно будет брать 500 евро официально, а остальное в конверте?"
2/2 Reformi mõju motivatsioonile ametlikku palka saada on hävitav. Oleme 19 aastat rääkinud inimestele, et mõtle enne kui ümbrikut vastu võtad. Nüüd ütleme, et tühja sellest? Võta 500 kontole ja ülejäänud ümbrikus? Ka II sammas on niigi ju lammutamisel. Ma olen lihtsalt sõnatu.— Dmitri Jegorov (@dmitrijegorov) 5 апреля 2018 г.