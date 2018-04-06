Вице-канцлер Минфина Дмитрий Егоров резко осудил реформу пенсионной системы

По словам Егорова, он находится в оппозиции к принятым поправкам, поскольку они подают сигнал людям, родившимся в 2019 году, что надо как можно раньше выходить на работу, поскольку их пенсия будет зависеть от стажа. "Что должен выбрать 18-летний - идти работать и получить дополнительно пять лет стажа, а лучше начать работать после окончания основной школы".