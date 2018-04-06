Удивительный Леонардо в Таллинне: от танка до велосипеда

С этими и многими другими изобретениями великого учёного можно ознакомиться в самом центре Таллинна, неподалеку от Ратушной площади, по адресу Вене, 2. Экспонаты реконструированы итальянскими мастерами в соответствии с эскизами самого Леонардо да Винчи. Немаловажно и то, что выставка интерактивная: большую часть механизмов можно привести в действие при помощи ручек и рычагов.

Колесница-коса, которая должна была помочь сельским жителям в сборе урожая. Ксения Кивоенко

По словам организатора экспозиции Ядвиги Петмансон, выставка приурочена к грядущему пятисотлетию со дня смерти учёного. Здесь собрано более двадцати пяти механических моделей и два десятка репродукций его картин — всего около 60 экспонатов, которые уже успели посетить двадцать стран. Многие модели, кстати, приехали по частям — их собирали уже на месте.