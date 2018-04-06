Удивительный Леонардо в Таллинне: от танка до велосипеда

В центре Таллинна открылась выставка из 60 экспонатов, воссозданных по чертежам и картинам Леонардо да Винчи. Механическая часть моделей работает и доступна посетителям.
Далеко не каждому известно, что именно да Винчи был человеком, который действительно изобрёл велосипед. Среди его работ есть чертежи подшипника, пулемёта и даже “самоходной повозки”, которая была основана на часовом механизме, имела руль и могла самостоятельно проехать до сорока метров.
С этими и многими другими изобретениями великого учёного можно ознакомиться в самом центре Таллинна, неподалеку от Ратушной площади, по адресу Вене, 2. Экспонаты реконструированы итальянскими мастерами в соответствии с эскизами самого Леонардо да Винчи. Немаловажно и то, что выставка интерактивная: большую часть механизмов можно привести в действие при помощи ручек и рычагов.
Колесница-коса, которая должна была помочь сельским жителям в сборе урожая.
Ксения Кивоенко
По словам организатора экспозиции Ядвиги Петмансон, выставка приурочена к грядущему пятисотлетию со дня смерти учёного. Здесь собрано более двадцати пяти механических моделей и два десятка репродукций его картин — всего около 60 экспонатов, которые уже успели посетить двадцать стран. Многие модели, кстати, приехали по частям — их собирали уже на месте.
Среди прочих экспонатов на выставке можно увидеть, например, танк эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи был категорическим противником войны. Более того, учёный являлся вегетарианцем, что не было популярно среди его современников, но, тем не менее, ему приходилось конструировать военные машины ради заработка.
Танк да Винчи
Ксения Кивоенко
Его танк так и не был использован в военных целях. Одной из причин можно назвать некоторую странность конструкции: согласно чертежам, колёса должны были крутиться в разные стороны, что делало невозможным передвижение танка. Считается, что Леонардо да Винчи специально допустил эту ошибку, чтобы помешать использованию данного оружия.
Летательный механизм по типу современного вертолёта.
Ксения Кивоенко
Многие его идеи никогда не были воплощены в жизнь. А чертежи его велосипеда были обнаружены лишь полсотни лет назад, так что лавры изобретателя Леонардо не достались.
Об этом и многом другом жители Таллинна и гости столицы смогут узнать на выставке, которая определенно будет интересна посетителям любого возраста.