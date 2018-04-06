СМИ: до десяти близких к Путину российских олигархов попадут под новые санкции США

Новые санкции США, под которые, по информации СМИ, попадут российские олигархи, близкие к президенту РФ Владимиру Путину, будут направлены против 6-10 обеспеченных граждан России. Эти ограничительные меры связаны с расследованием вмешательства Кремля в президентские выборы США 2016 года, сообщает Newsru.com.
Как стало известно агентству Bloomberg, фамилии российских олигархов, которые попадут под санкции, содержатся в секретной части так называемого кремлевского доклада, опубликованного американскими властями в январе этого года.
Журналисты со ссылкой на источник в Белом доме отмечают, что точное количество человек, на которых в ближайшее время распространятся ограничительные меры Вашингтона, пока неизвестно. Но, предположительно, речь идет о 10 российских олигархах.
В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники пишет, что администрация президента США Дональда Трампа объявит о новых санкциях против российских бизнесменов уже в пятницу, 6 апреля.
Введение санкций против олигархов было запланировано до отравления в Солсбериофицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, однако, вероятно, новые меры приведут к росту напряженности между Москвой и западными странами, отмечает издание.
По данным NBC, в составлении списка олигархов принимали участие американские разведслужбы. Источники телеканала указали, что перечень готовили в течение последних нескольких дней. Один из источников из числа бывших сотрудников разведки США отметил, что "некоторые из имен будут очень знакомыми".
Между тем накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о расширении антироссийских санкций, подчеркнул, что никаких олигархов в стране нет. Их в Кремле именуют иначе.
Отвечая на вопрос, проинформировали ли олигархи президента РФ о том, что с некоторыми из них были проведены допросы представителями команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в предвыборную президентскую кампанию в США, пресс-секретарь Путина заявил, что "в России нету олигархов". "Фразу "российские олигархи" считаю неуместной", - отметил Песков.