СМИ: до десяти близких к Путину российских олигархов попадут под новые санкции США

Как стало известно агентству Bloomberg, фамилии российских олигархов, которые попадут под санкции, содержатся в секретной части так называемого кремлевского доклада, опубликованного американскими властями в январе этого года.

Журналисты со ссылкой на источник в Белом доме отмечают, что точное количество человек, на которых в ближайшее время распространятся ограничительные меры Вашингтона, пока неизвестно. Но, предположительно, речь идет о 10 российских олигархах.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники пишет, что администрация президента США Дональда Трампа объявит о новых санкциях против российских бизнесменов уже в пятницу, 6 апреля.

Введение санкций против олигархов было запланировано до отравления в Солсбериофицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, однако, вероятно, новые меры приведут к росту напряженности между Москвой и западными странами, отмечает издание.

По данным NBC, в составлении списка олигархов принимали участие американские разведслужбы. Источники телеканала указали, что перечень готовили в течение последних нескольких дней. Один из источников из числа бывших сотрудников разведки США отметил, что "некоторые из имен будут очень знакомыми".

Между тем накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о расширении антироссийских санкций, подчеркнул, что никаких олигархов в стране нет. Их в Кремле именуют иначе.