У iPhone X практическое применение своему широкому вырезу в дисплее - туда встроены различные датчики для распознавания биометрических параметров пользователя (Face ID). ФОТО: Apple

Смартфоны уже давно перестали удивлять своей производительностью. Это вынуждает компании придумывать новшества в дизайне, привлекающие внимание прессы и потенциальных покупателей. Последним таким трендом стали выступы в верхней части дисплея. Надолго ли это останется модным, спрашивает автор техноблога Digitark Евгений Николаев.

Один из трендов в дизайне смартфонов последних лет – безрамочные дисплеи, развился настолько, что фронтальную камеру практически стало некуда девать. С одним из первых решений в 2017 году выступил создатель Android, предприниматель Энди Рубин, с гаджетом Essential Phone. Самой броской чертой этого смартфона и стал выступ для камеры, разрезающий верх экрана надвое.

Слева - Essential Phone, справа - Sharp Aquos S2 ФОТО: Digitark

Вскоре к тренду подключилась купленная тайваньским Foxconn многим известная японская компания Sharp. Дисплей смартфона Aquos S2 едва отличается от Essential Phone, поскольку вырез для фронтальной камеры в детище Sharp точь-в-точь скопирован (совпадение ли?) с гаджета Рубина.