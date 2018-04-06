Запись с видеорегистратора: попавший под машину ребенок чудом остался невредимым

Вчера вечером в Таллинне на пешеходном переходе у торгового центра Kristiine машина сбила ребенка, который, к счастью, не пострадал. Запись с видеорегистратора показывает, насколько опасным может быть столкновение с автомобилем, даже если он движется на небольшой скорости, пишет Postimees.