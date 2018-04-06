пятница, 6 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Запись с видеорегистратора: попавший под машину ребенок чудом остался невредимым

Запись с видеорегистратора: попавший под машину ребенок чудом остался невредимым

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вчера вечером в Таллинне на пешеходном переходе у торгового центра Kristiine машина сбила ребенка, который, к счастью, не пострадал. Запись с видеорегистратора показывает, насколько опасным может быть столкновение с автомобилем, даже если он движется на небольшой скорости, пишет Postimees.

По словам пресс-секретаря полиции, мальчика осмотрела скорая. С водителем провели беседу, наказывать его не стали.

Инцидент произошел вчера около восьми часов вечера перед зданием на Тулика, 33. Видеорегистратор остановившейся перед пешеходным переходом машины запечатлел, как ехавший по соседней полосе автомобиль не уступил дорогу пешеходам и сбил маленького мальчика. К счастью, после происшествия ребенок остался невредимым.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ