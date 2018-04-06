Запись с видеорегистратора: попавший под машину ребенок чудом остался невредимым
6 апреля 2018 г., 10:48
Вчера вечером в Таллинне на пешеходном переходе у торгового центра Kristiine машина сбила ребенка, который, к счастью, не пострадал. Запись с видеорегистратора показывает, насколько опасным может быть столкновение с автомобилем, даже если он движется на небольшой скорости, пишет Postimees.
По словам пресс-секретаря полиции, мальчика осмотрела скорая. С водителем провели беседу, наказывать его не стали.
Инцидент произошел вчера около восьми часов вечера перед зданием на Тулика, 33. Видеорегистратор остановившейся перед пешеходным переходом машины запечатлел, как ехавший по соседней полосе автомобиль не уступил дорогу пешеходам и сбил маленького мальчика. К счастью, после происшествия ребенок остался невредимым.