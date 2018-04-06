Посольство РФ в Эстонии: как долго евроатлантическая солидарность будет базироваться на русофобии?

В последние дни внимание международного сообщества было приковано к словам руководителя военной лаборатории в Портон-Дауне Гарри Эйткенхеда, заявившего, что британские специалисты не смогли установить происхождение отравляющего вещества, использованного при покушении на российских граждан Сергея и Юлию Скрипалей.

Это поразительное признание, особенно если учесть, что уже в первые часы после инцидента официальные представители Великобритании, не дожидаясь даже предварительных выводов экспертов, без тени сомнения заявили о российском происхождении примененного отравляющего вещества.

В Лондоне уже откровенно путаются в показаниях и вбрасывают все новые и новые версии случившегося, исключающие друг друга, но при этом сохраняющие основной постулат – «за всем этим стоит Россия». На основе этой аксиомы были приняты далеко идущие решения, с которыми поспешили солидаризоваться некоторые другие страны, в том числе Эстония. Причем согласились просто на веру, не попросив никаких доказательств.

Показательно, что даже в свете важнейшего экспертного заявления из Портон-Дауна британский министр по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт в статье от 4 апреля безапелляционно настаивает на том, что Россия «применила химическое оружия на британской земле», а до этого «попустительствовала» его использованию в Сирии, пытаясь «парализовать международную систему, основанную на правилах».

Между тем с момента покушения на Сергея и Юлию Скрипаль – 4 марта – прошел уже месяц. Никаких доказательств до настоящего времени так и не было предъявлено. Из конкретных фактов мы имеем дело лишь с удалением из официального Twitter Форин Офиса высказываний мининдел Бориса Джонсона, в которых он был «абсолютно категоричен» при отстаивании версии о «российском следе». Как говорил персонаж одного фильма, нестыковочка вышла.

Сухой и печальный остаток таков: виновные в совершении столь тяжкого преступления не найдены, а вот реальный ущерб отношениям между странами – в том числе Россией и Эстонией – уже налицо. Правомерен вопрос: как долго евроатлантическая солидарность будет базироваться на голой русофобии, при которой не возникает необходимости приводить какие-либо доказательства или задействовать существующие международные правовые механизмы?

Происходящее напоминает сюжет картины Питера Брейгеля – старшего, на которой изображен слепой, ведущий за собой других слепых – падающих, спотыкающихся, но все равно идущих вслед за незрячим вожаком, не ведая, куда их ведет этот путь.