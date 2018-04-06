С наступлением благоприятной погоды началась большая весенняя уборка Таллинна. В ночь на пятницу работы велись во всех районах города, но приоритетом пока остаются магистрали и дороги с оживленным движением пешеходов и велосипедистов, сообщает Раэпресс.
Закончиться уборка должна не позднее 15 мая.
"Для проведения уборки нужно, чтобы можно было смачивать грязь, скопившуюся в сточных канавках, а затем, не боясь, что это все замерзнет, смывать грязь под давлением. Потому что при сухой уборке в воздух поднимаются тучи пыли, - пояснил заместитель заведующего Департамента коммунального хозяйства столицы Тармо Сульг. - Именно наледи в сточных канавках и задержали нынче начало уборки".
Сейчас идет удаление остатков крошки, которыми зимой посыпались тротуары, переходы, автобусные остановки и т.д., и прочего мусора, Следующая фаза - мытье под давлением. Уборка на газонах начнется тогда, когда просохнет земля. На уборке сейчас задействованы 34 единицы техники и 63 человека.
Участников движения просят с пониманием относиться к неудобствам, которые вызваны тем, что уборочные механизмы движутся со скоростью до 20 км/час и могу создавать препятствия для движения транспорта.