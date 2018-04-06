Началась большая весенняя уборка Таллинна

"Для проведения уборки нужно, чтобы можно было смачивать грязь, скопившуюся в сточных канавках, а затем, не боясь, что это все замерзнет, смывать грязь под давлением. Потому что при сухой уборке в воздух поднимаются тучи пыли, - пояснил заместитель заведующего Департамента коммунального хозяйства столицы Тармо Сульг. - Именно наледи в сточных канавках и задержали нынче начало уборки".