Видеокамера на работе: как и когда можно следить за работниками?

Для контроля работников можно использовать видеокамеры, если работник дает на это согласие, или же если это прописано в отдельном законе. Но при этом работодатель должен уважать приватность работника и контролировать выполнение его обязанностей таким образом, чтобы не нарушать его основные права. Таким образом, любая слежка за работником должна быть адекватна и пропорциональна потенциальным рискам, и наблюдение следует осуществлять наиболее мягким образом.