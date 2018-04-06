пятница, 6 апреля 2018 г.
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Видеокамера на работе: как и когда можно следить за работниками?

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Камера видеонаблюдения.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Следует разделять камеры, которые направлены на слежение для защиты людей, зданий или имущества, от тех, которые направлены на отслеживание действий конкретных работников, пишет "МК-Эстония".

Для контроля работников можно использовать видеокамеры, если работник дает на это согласие, или же если это прописано в отдельном законе. Но при этом работодатель должен уважать приватность работника и контролировать выполнение его обязанностей таким образом, чтобы не нарушать его основные права. Таким образом, любая слежка за работником должна быть адекватна и пропорциональна потенциальным рискам, и наблюдение следует осуществлять наиболее мягким образом.

Хотя каждый случай должен оцениваться индивидуально, слежение за работником на дистанции для оценивания качества и эффективности его работы, по оценке специалистов из Европы, все же непозволительно.

Читайте всю статью на "МК-Эстонии". 

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