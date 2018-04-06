«Если бы был белым, у меня было бы меньше проблем»

«На некоторых стадионах люди скандировали в мой адрес: «Нет черных итальянцев!» Однако мой пример доказывает обратное.

Несмотря на то, что я итальянец, родился и вырос в Италии, согласно нормам закона, я стал итальянцем только после того, как мне исполнилось 18.

Закон несправедлив, поэтому, возможно, некоторые до сих пор считают темнокожих неполноценными. Они считают ошибкой, когда такой игрок находится в центре командного фото.

Думаю, если бы я был белым, у меня было бы меньше проблем. Возможно, в некоторых из них я был виноват сам, иногда я неправильно воспринимал ситуацию. Но я абсолютно уверен: был бы белым, меня бы быстрее прощали.