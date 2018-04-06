У трети полицейских выявлены симптомы депрессии

У трети из 1722 работников Департамента полиции и погранохраны, прошедших по призыву руководство тест «Черный снег», выявлены признаки депрессии, и каждый восьмой допускал мысли о смерти.

«Картина ужасающая, картина очень печальная», - оценил результаты генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, по словам которого, работников призывали принять участие в исследовании умышленно. Из теста выяснилось, что вероятность депрессии не зависит от возраста и пола сотрудника полиции. Однако мысли о смерти чаще посещают мужчин (17 процентов), чем женщин (11 процентов).

По словам генерального директора, все это сходится с той картиной, которую он наблюдает в организации: «Я уже не говорю о том, что следователям по делам о педофилии обещают сделать одно, другое или третье – это обычная жизнь. Но как это влияет на человека? Ты постоянно слышишь в свой адрес угрозы, это богатая на стрессы работа».

По словам Вахера, именно поэтому важно, чтобы полиция могла выбирать к себе на работу более крепких кандидатов, что не позволяет делать нынешний уровень зарплат.

КОММЕНТАРИЙ

Министр внутренних дел Андрес Анвельт (СДПЭ)

Повышение зарплат в Департаменте полиции и погранохраны является моим приоритетом в переговорах по бюджетной стратегии. Если еще два-три года назад средняя зарплата в стране росла, а кривая роста зарплат у полицейских и спасателей ей более-менее соответствовала, то сейчас средняя зарплата по стране ушла далеко вперед и мы уже говорим о 16-процентной разнице.

Я учитываю, что Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны нуждаются в дополнительных 22-23 миллионах евро в год. Будут ли они найдены, зависит от переговоров и экономических прогнозов. В конце будущей недели мы начнет спорить об этих делах в правительстве.

Первой трудовой победой является то, что предложение о повышении зарплат мы будет обсуждать в рамках бюджетной стратегии, то есть на четыре года вперед. Если раньше обсуждение повышения зарплаты было перенесено на август, то теперь решение должно быть принято уже к концу апреля.

Я не буду спекулировать на том, получится ли найти эти деньги. Определенно то, что я скажу своим коллегам в правительстве, что мы должны смотреть на картину будущего. Картина будущего заключается в том, что организация стареет, количество молодых сокращается. При составлении бюджетной стратегии мы будем спорить и сравнивать риски, которые возникнут, если зарплаты не будут увеличены. Вероятность повышения зарплат я сейчас, конечно, не хочу предсказывать.