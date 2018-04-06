Годами изыскивавший внутренние ресурсы для маленьких повышений зарплат Департамент полиции и погранохраны дошел до той точки, когда затягивать ремни больше некуда. По словам генерального директора Эльмара Вахера, для повышения зарплат в будущем году ему нужно 15 миллионов евро, иначе последуют сокращения и падение качества работы полиции, пишет Postimees.
Если просьба выделить один-два дополнительных миллиона у государственных департаментов давно стала рутинной привычкой, то беспрецедентный шаг руководителя Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера говорит о серьезной проблеме.
Встречавшийся в нынешний понедельник с премьер-министром Юри Ратасом Вахер попросил выделить в следующем году полиции дополнительно 14,7 миллиона евро, чтобы вывести зарплаты на средний уровень по Эстонии. Речь идет о постоянных расходах, которые до 2022 года съедят более 63 миллионов евро. Но по-другому нельзя, поскольку люди начали уходить из Департамента полиции и погранохраны.
Начиная с 2010 года, количество работников полиции и погранохраны сократилось на 1200 человек. Сокращение оказалось во многом естественным, поскольку в Эстонии снизился уровень преступности, но численность рядов полиции снижается еще быстрее. Например, сейчас есть 53 вакансии патрульных полицейских, 35 - следователей и 16 - пограничников. Несколько десятков конкурсов на замещение этих вакансий провалились, поскольку никто не хочет работать за ту зарплату, которую там могут предложить.
«Я верю, что мы могли бы навести порядок в вербовке, если бы заканчивающий Академию внутренних дел молодой полицейский получал бы среднюю зарплату по Эстонии, - сказал Вахер. – Самое плохое заключается в том, что полицейский, на обучение которого государство тратило 20 000 евро в год, придя на работу, тут же начинает искать новое рабочее место, поскольку не может прокормить свою семью».
По оценке Вахера, то, что он просит не выходит за рамки разумного. Например, он предлагает, чтобы следователь по делам, касающимся киберпространства, получал 2500 евро, а следователь, занимающийся в Центральной криминальной полиции делами, связанными с коррупцией – 2200-2300 евро брутто. Именно столько получают сегодня люди с той же квалификацией в частных фирмах.
Большого пространства для маневров у Вахера нет, поскольку уже сейчас полицейские патрули во многом комплектуются за счет помощников полицейских. Сейчас их в Эстонии 1024, и в прошлом году они отработали 112 000 часов, то есть полный объем работы, например, Пайдеского отдела полиции. Это экономия для государства, но подготовка помощников полицейский не однородна, и от опасных вызовов они стараются вообще воздерживаться.
В то же время профессиональные полицейские все больше делают переработки. В прошлом году было переработано 82 619 часов, в число которых не внесены крупномасштабные операции, как председательство Эстонии в Европейской союзе.
Тревожный звонок для Департамента полиции и погранохраны прозвенел, когда выяснилось, что получающие зарплату в 1000 евро ида-вирумааские полицейские иногда ездят за покупками в Россию, поскольку там все дешевле. Около 800 сотрудников вынуждены помимо основной работы подрабатывать где-то еще.
По оценке Вахера, зарплата полицейского больше не отвечает требующейся от него квалификации и сопряженной с работой опасности. Корнем проблем стало происходящее в Эстонии зарплатное ралли, которое в последние годы оставило полицейских где-то в хвосте гонки.
Хорошим примером являются патрульные полицейские, средняя зарплата которых составляет 1209 евро. «Для них введено требование по знанию государственного языка на уровень С1, то есть высший уровень. Во-вторых, чиновник должен находиться в очень хорошей физической форме. Работающий на улице полицейский должен очень хорошо понимать гражданское и уголовное право. То есть, в принципе, полицейский должен быть юристом. Но юристы работают и в других местах», - описал ситуацию Вахер.
Если еще учесть сопряженные с работой риски, проще все же поменять место службы. В год возбуждаются 50-60 уголовных дел, связанных с нападениями на сотрудников полиции.
Однако Вахер не является единственным, кто бьет в колокола. В 2016 году государственный контролер Алар Карис написал в отчете аудита Департамента полиции и погранохраны, что с момента своего создания департамент был вынужден ужать свои расходы намного больше, чем кто-либо другой в общественном секторе, но кажется, что он работает дальше, как ни в чем не бывало.
Анализ показал, что штат будет сокращаться и дальше. «Говоря прямо, это означает, что Департамент полиции и погранохраны в будущем не сможет выполнять возложенные на него задачи. Это проблема, которой нужно заниматься сейчас», - предупредил Карис в позапрошлом году.
За это время Вахер провел оптимизацию. Например, в 2016-2017 годах количество следователей и специалистов, занимающихся административными делами, сократили на 24 человека. Закрыли Йыгеваский арестный дом, а также объединили Пылваский, Выруский и Валгаский отделы полиции. С начала руководства Вахера от шести крупных пограничных судов осталось всего четыре. Из последних методов экономии можно назвать закрытие центров морской охраны в Кунда, Кярдла и Курессааре, а также перемещение сил в Таллиннский тревожный центр.
Что произойдет, если правительство не найдет дополнительных средств? «Тогда, конечно, придется проводить сокращения. Мест, где можно было бы еще поджаться, в департаменте больше нет. Мы должны будем пересмотреть весь список своих услуг, - ответил Вахер. – Я должен буду честно сказать людям, что патруль придется ждать дольше, производства будут вестись дольше, очереди на получение документов удленнятся».
Это означает, что будет пересмотрено количество людей, занимающихся производством. Не получит развития часть особых методов работы полиции, например, не будут заполнены все 80 рабочих мест сотрудников группы быстрого реагирования. Деньги придется изымать за счет развития. Департамент хотел бы взять на вооружение камеры, закрепленные на форме полицейских, для чего нужно найти полмиллиона евро.
У трети полицейских выявлены симптомы депрессии
У трети из 1722 работников Департамента полиции и погранохраны, прошедших по призыву руководство тест «Черный снег», выявлены признаки депрессии, и каждый восьмой допускал мысли о смерти.
«Картина ужасающая, картина очень печальная», - оценил результаты генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, по словам которого, работников призывали принять участие в исследовании умышленно. Из теста выяснилось, что вероятность депрессии не зависит от возраста и пола сотрудника полиции. Однако мысли о смерти чаще посещают мужчин (17 процентов), чем женщин (11 процентов).
По словам генерального директора, все это сходится с той картиной, которую он наблюдает в организации: «Я уже не говорю о том, что следователям по делам о педофилии обещают сделать одно, другое или третье – это обычная жизнь. Но как это влияет на человека? Ты постоянно слышишь в свой адрес угрозы, это богатая на стрессы работа».
По словам Вахера, именно поэтому важно, чтобы полиция могла выбирать к себе на работу более крепких кандидатов, что не позволяет делать нынешний уровень зарплат.
КОММЕНТАРИЙ
Министр внутренних дел Андрес Анвельт (СДПЭ)
Повышение зарплат в Департаменте полиции и погранохраны является моим приоритетом в переговорах по бюджетной стратегии. Если еще два-три года назад средняя зарплата в стране росла, а кривая роста зарплат у полицейских и спасателей ей более-менее соответствовала, то сейчас средняя зарплата по стране ушла далеко вперед и мы уже говорим о 16-процентной разнице.
Я учитываю, что Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны нуждаются в дополнительных 22-23 миллионах евро в год. Будут ли они найдены, зависит от переговоров и экономических прогнозов. В конце будущей недели мы начнет спорить об этих делах в правительстве.
Первой трудовой победой является то, что предложение о повышении зарплат мы будет обсуждать в рамках бюджетной стратегии, то есть на четыре года вперед. Если раньше обсуждение повышения зарплаты было перенесено на август, то теперь решение должно быть принято уже к концу апреля.
Я не буду спекулировать на том, получится ли найти эти деньги. Определенно то, что я скажу своим коллегам в правительстве, что мы должны смотреть на картину будущего. Картина будущего заключается в том, что организация стареет, количество молодых сокращается. При составлении бюджетной стратегии мы будем спорить и сравнивать риски, которые возникнут, если зарплаты не будут увеличены. Вероятность повышения зарплат я сейчас, конечно, не хочу предсказывать.