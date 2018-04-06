пятница, 6 апреля 2018 г.
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  • За землю с постройками без детальной планировки придется платить налог

За землю с постройками без детальной планировки придется платить налог

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Частный дом в Пярну.

ФОТО: KV.EE

Рийгикогу принял поправки к Закон об НСО, согласно которым освобождение от уплаты налога с оборота должно действовать лишь в случае отчуждения не застроенного земельного участка, который не планируется застраивать. В отличие от ранее действовавшего законодательства, освобождение от уплаты налога неприменимо к земельным участкам, не имеющим детальной планировки, но на которых все же ведется строительство, сообщает Rus.err.ee.

Согласно действующему закону, предназначенный для строительства земельный участок – это участок земли с детальной планировкой, в отношении которого было выдано право на строительство.

Иногда застраиваются и земельные участки, не имеющие детальной планировки. В связи с этим закон призван внести изменение в понятие участка земли, подлежащего налогообложению.

Кроме того, закон будет дополнен понятием "земля под строительство".

Землей под строительство считается такая земля в понятии Закона об общей части Гражданского кодекса, на которой не расположено строений, за исключением технических сооружений или инженерных сетей, и которая, согласно условиям проектирования, детальной планировке или специальной планировке государства или местного самоуправления, предназначена под строительство, или в отношении которой представлено уведомление о строительстве, или же которая по меньшей мере на 50% предназначена под жилые и/или торговые строения согласно кадастру.

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