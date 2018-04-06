За землю с постройками без детальной планировки придется платить налог

Землей под строительство считается такая земля в понятии Закона об общей части Гражданского кодекса, на которой не расположено строений, за исключением технических сооружений или инженерных сетей, и которая, согласно условиям проектирования, детальной планировке или специальной планировке государства или местного самоуправления, предназначена под строительство, или в отношении которой представлено уведомление о строительстве, или же которая по меньшей мере на 50% предназначена под жилые и/или торговые строения согласно кадастру.