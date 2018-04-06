У ориентировщиков во время соревнований украли электронную отметку

Рогейн - это вид спортивного ориентирования, где участникам нужно из расположенных на местности контрольных пунктов сделать выбор и найти оптимальный маршрут, соответствующий их силам. На каждом контрольном пункте находится электронное устройство, где участники с помощью своего персонального чипа должны зафиксировать посещение. Результат соревнования определяется количеством очков, набранным в результате преодоленных контрольных пунктов за определенное время. Соревнования такого рода проводились уже в пятый раз.

В субботу в Астангу, Мустамяе, Нымме и Рокка-аль-Маре организаторы поставили на открытой территории 49 контрольных пунктов, три из которых в ходе соревнований были украдены. Речь идет о преднамеренном преступлении, поскольку электронные устройства вместе с бело-оранжевой призмой были прикреплены к дереву или столбу замком. Украли контрольные пункты в труднодоступных местах и, скорее всего, разные люди: рядом с променадом Штроми на краю Мустоя, у дома Ыйсмяе-теэ, 37, и около расположенной на перекрестке Кадака и Ехитаяте площадки для учебной езды.

"Помимо материального ущерба в виде утраты дорогостоящих устройств, было бы крайне печально, если бы соревнования были испорчены, а ведь в них участвовали сотни спортсменов", - пишут организаторы. Им удалось оперативно запрограмировать новые станции отметки и установить контрольные пункты вместо украденных, и соревнование было спасено.

"Иногда станции отметки пропадали и раньше: по вине воров или по незнанию, - сказал организатор соревнований Сильвер Ээнсаар. - Например, в прошлом году в Кадриорге с берега устройство отметки унес человек, который подумал, что это вынесенный на берег морской знак. Позже, осознав свою ошибку, он отыскал организаторов и вернул устройство".

"Вчерашнее нападение было невиданным - еще никогда ранее не было потеряно три устройства в ходе одних соревнований", - пишут организаторы. По словам Ээнсаара, ликвидатору с устройством отметки абсолютно нечего делать. Организаторы Tallinna Linnarogain просят тех, кто нашел или из-за незнания снял контрольный пункт, отнести устройство отметки в ближайший магазин MATKaSPORT, где можно остаться анонимным. Поскольку ущерб ощутимый, то, если устройства не будут найдены, организаторы подадут заявление о краже в полицию.