"И стало так...": фантазия для режиссера и двух актрис

Конечно, дело здесь и в самой Тэффи, не просто популярной, но суперзнаменитой в России первых лет минувшего века. Тэффи, еще не подозревающей, что она обречена на эмиграцию, что на долгие годы будет удалена, вычеркнута из памяти на родине, но потом возвращена в статусе чуть припорошенного временем классика.

Стоит заметить, что режиссера Гареева постоянно привлекают авторы с «лица необщим выраженьем». То он ставит «Врага» бельгийской писательницы, баронессы Амели Нотомб, то «Бред вдвоем» француза Эжена Ионеско, теперь вот Надежду Тэффи. Но на этот раз Гареев представляет не только писательницу, ставшую одним из символов российского Серебряного века, но еще и рискованно вторгается на минное поле, имя коему – Женщина. А тут уже не до шуток, потому что себе дороже убеждать: когда речь о женщинах, что про них ни скажи, все обернется банальностью. Хоть и может показаться, что Гареев, дабы не будить лиха, шуткой отделаться и решил. Но всё не так просто, пусть в глаза даже и бросается, что возводить сложные психологические конструкции спектакль демонстративно не намерен, более того, нередко тяготеет чуть ли не к аттракциону и, страшно сказать, едва ли не к буффонаде.

Чем представление затягивает сразу, так это желанием в крохотном сценическом пространстве кафе Chapters boutique воссоздать и скрупулезно выстроить ностальгический кусочек еще той, канувшей в вечность, благополучной, похожей на старинный романс, русской жизни начала ХХ века. С ее картонками, шляпками, перьями, перехваченными ленточками подарочными пакетиками, массивной золотой подковой на золотой же цепи, аксессуарами и духами, еще чем-то ажурным и бесплотным, что недотепам мужчинам представляется сущей чепухой, а для женщины - смысл жизни, если она, конечно, не феминистка.

Можно только представить себе, как «начинялось» это ретро светом и музыкой, костюмами и предметами, восхититься работой, которую проделали художницы Диана Денисова и Олеся Сницар, так что сразу было видно, что без женской руки дело не обошлось: эти шляпки-горшочки, эти монументальные шляпы-шатры, под полями которых в дождь наверняка могли бы укрыться сразу несколько человек. А конструкция в центре сцены - сначала распахнутый шкаф, а поверни его - белый стеллаж в салоне красоты. Словом, на условия для общения нескольким, меняющим имена и характеры, героиням Ларисы Саванковой и Натальи Дымченко жаловаться был бы грех. А вот с личным у скромной Олечки Розовой, мятежной Демонической женщины или у нескольких других дам, представленных нам, оказалось, пожалуй, не очень. Может, потому Тэффи из женской солидарности к своим персонажам не относилась едко или язвительно, хоть и спуску им особо не давала.