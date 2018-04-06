Видео: в связи с забастовкой французских железнодорожников люди штурмовали электрички, лезли в окна

Забастовка работников Национальной компании французских железных дорог (SNCF) не снижает накала и будет регулярно проводиться во Франции еще в течение ближайших трех месяцев. Железнодорожники протестуют против новой реформы, которая предполагает введение в отрасли конкуренции и устранение правого статуса железнодорожника, который дает ряд льгот.

На железнодорожные пути в среду, 4 апреля, вышло только около 20% всех высокоскоростных экспрессов TGV, которые играют важнейшую роль в перевозке работающих французов в большие города. Остальные 80% рейсов были отменены. Отменено также около 87% междугородных рейсов Intercite, 70% региональных электропоездов TER, 25% поездов Eurostar, которые соединяют Париж и Брюссель с Лондоном.

Хаос на железнодорожных линиях немедленно сказался на всей транспортной системе страны: резко возросло число дальних автобусных рейсов, раскуплены билеты на авиарейсы между крупными городами. Жители парижских пригородов вынуждены отправляться на автомашинах в дорогу на час раньше. Метро переполнено.

Из-за вышедшей из-под контроля ситуации руководство SNCF даже запретило доступ всем журналистам на станции, чтобы лишить СМИ изображений переполненных перронов и поездов.

Толпы пассажиров в ожидании составов полностью заполняли перроны, давку провоцировало и то, что те составы, что не были отменены, приходили с огромным опозданием - до часа. В отчаянии люди штурмом брали поезда, влезая в вагоны через открытые окна, сообщает французская The Local .

В Twitter было размещено огромное количество видео. К примеру, с линий городских электричек RER, количество которых накануне сократилось на 70%.

Сотрудники Air France подгадали дни своей забастовки под стачки железнодорожников

Сотрудники авиакомпании Air France подгадали дни проведения своих забастовок под стачки железнодорожников, которые начиная с апреля по два дня в неделю устраивают массовые стачки, парализующие движение поездов по всей стране.

За последние два месяца работники Air France провели уже несколько масштабных акций протеста против условий труда. Профсоюзы, летный и наземный технический персонал компании требуют увеличения заработной платы на 6%, тогда как руководство согласно лишь на общую добавку к зарплате в 1% плюс возможность повышения персональных выплат летному персоналу на 1,4%.

Но так как руководство авиакомпании на уступки не идет, то работники Air France решили провести новые забастовки - они пройдут с 17-го по 24 апреля в дополнение к уже объявленным ранее трем дням стачки 7, 10 и 11 апреля. Эти сроки совпадают с датами проводящейся одновременно во Франции двухмесячной забастовкой железнодорожников.

Последняя забастовка персонала Air France прошла 4 апреля - тогда в общей сложности было отменено около 25% рейсов компании. Больше всего акция протеста отразилась на отправке среднемагистральных самолетов из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль - там было отменено 30% таких рейсов. Вылеты на дальние расстояния, а также региональные перелеты из второго парижского аэропорта Орли и региональных воздушных гаваней пострадали меньше - в обоих случаях Air France там отменила в течение дня не более 20% рейсов.

В столице Франции манифестации переросли в уличные беспорядки

Забастовки сотрудников железных дорог проходят в Париже, Лилле, Бордо, Тулузе и других крупных городах Франции. Но в столице манифестации уже переросли в уличные беспорядки.

Moment a van is pushed through police blockage #greve3avril #Strike #Paris *this has been sped up and doesn’t reflect real time pic.twitter.com/jR2IPxYEba — Charlotte Dubenskij (@CDubenskij_RT) 4 апреля 2018 г.

Накануне между Восточным вокзалом и вокзалом Сен-Лазар группа радикально настроенных молодых людей в черных масках начала громить витрины магазинов, переворачивать урны и бросать бутылки в полицейских. В ответ стражам порядка пришлось разогнать протестующих дубинками.