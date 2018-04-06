Владимир Машков стал новым худруком "Табакерки"
6 апреля 2018 г., 12:08
Художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков. В пятницу его представили труппе, сообщает РИА.
Возглавлявший МХТ имени Чехова и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.
Ранее худруком МХТ назначили основателя Студии театрального искусства Сергея Женовача. Он вступит в должность 23 апреля.