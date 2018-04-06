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Владимир Машков‍ стал новым худруком "Табакерки"

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Владимир Машков

ФОТО: Scanpix

Художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков. В пятницу его представили труппе, сообщает РИА.

Возглавлявший МХТ имени Чехова и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.

Ранее худруком МХТ назначили основателя Студии театрального искусства Сергея Женовача. Он вступит в должность 23 апреля.

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