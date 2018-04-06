Владимир Машков‍ стал новым худруком "Табакерки"

Возглавить второй театр предложили Машкову, он взял время на размышление.

Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и "Табакерка" для него родной театр. Здесь он поставил три спектакля: "Звездный час по местному времени", "Бумбараш" и "Смертельный номер". Машков также режиссер двух фильмов — "Сирота казанская" и "Папа". В качестве актера снялся более чем в 60 картинах. Лауреат премий "НИКА", "Золотой орел" и "ТЭФИ".