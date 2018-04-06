Экс-президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы за коррупцию

Кроме этого, суд назначил бывшему лидеру страны штраф в размере 18 млрд вон (около 16,9 млн долларов). Приговор был вынесен 66-летней Пак Кын Хе через год после ее ареста.

Суд признал экс-президента виновной по 16 пунктам обвинения в коррупции, взяточничестве, вымогательстве, разглашении государственной тайны и злоупотреблении властью. Ранее прокуратура требовала приговорить политика к 30 годам лишения свободы. Обвинение также предлагало оштрафовать экс-президента на 110,4 млн долларов.

Сама Пак Кын Хе не присутствовала на вынесении приговора. Она бойкотировала заседание в знак протеста против решения суда о продлении срока содержания ее под стражей.

В феврале суд приговорил близкую подругу Пак Кын Хе - Цой Сун Силь - к 20 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и вмешательстве в политические решения властей. Кроме того, были осуждены председатель совета директоров конгломерата Lotte Group Син Дон Бин за дачу взятки Чхве Сун Силь, а также ее ближайший помощник Ан Чжон Бом. Син Дон Бин был приговорен к 2,5 года тюремного заключения, Ан Чжон Бом получил шесть лет лишения свободы.

Громкий коррупционный скандал разгорелся в Южной Корее осенью 2016 года. Выяснилось, что подруга президента Цой Сун Силь использовала свои связи в верхах, чтобы заставить крупные южнокорейские корпорации делать большие пожертвования в два связанных с ней фонда Mir и K-Sports. Организации в итоге получили 72 млн долларов.

При расследовании выяснилось, что в течение нескольких лет Чхве Сун Силь не только была посвящена в детали государственного управления, но и активно вмешивалась в политику.

В декабре 2016-го парламент Южной Кореи объявил об импичменте Пак Кын Хе. 10 марта 2017 года решение утвердил Конституционный суд страны.