Старые дизельные автомобили из Германии активно продают в страны Восточной Европы

В Германии зарегистрировано около 15 млн автомобилей с дизельными двигателями, из которых 11 млн не отвечает современному стандарту Евро-6. В связи с февральским решением административного суда в Лейпциге, который разрешил немецким городам самостоятельно вводить запрет на движение автомобилей с дизельными двигателями, автопарк "дизелей" будет сокращаться.

Пока под запрет в Германии могут попасть автомобили, выполняющие только нормы Евро-4 и ниже. Но с сентября 2019 года могут подлежать запрету и автомобили, отвечающие стандарту Евро-5. Поэтому эти машины, которым запретили загрязнять экологию в Германии, отправляются коптить воздух в страны Восточной Европы.

Как сообщает DW , экспорт б/у дизелей из Германии в 2017 году вырос со 197 до 233 тыс., в особенности в Румынию, Польшу, Чехию и другие страны Восточной Европы. Только на Украину за 2017 год из Германии экспортировали 16 тысяч подержанных дизельных машин - вдвое больше, чем годом ранее.

Кроме того, в ближайшие годы и другие страны Западной Европы также планируют ввести более строгие нормы и ограничения для автомобилей с дизельным двигателем, так что тенденция "сбрасывать" старые автомобили с дизельным двигателем за границу лишь усилится.

Глобальное противодействие в Германии использованию дизельных моторов на легковых машинах было вызвано "дизельгейтом" - раскрытием в 2015 году обмана Volkswagen Group, установившей специальное программное обеспечение для занижения данных о выбросах на 11 млн автомобилей.

Популярность дизельных машин в Европе стала резко снижаться - продажи новых дизельных машин падали, а парковки автосалонов, торгующих подержанными машинами, оказались забиты сотнями тысяч дизельных автомобилей. Эти машины стали скупать перекупщики для вывоза в страны, где к дизельным двигателям относятся пока терпимо.

К запрету Германии вскоре может присоединиться Швеция, где "дизели" перестанут пускать в центральную часть крупных городов. Париж, Мадрид, Мехико и Афины также заявили, что планируют запретить въезд дизельных машин в центральную часть городов к 2025 году. В столице Дании запрет на регистрацию новых дизельных автомобилей вступит в 2019 году.

Поэтому доля дизельных автомобилей в общем производстве автомобилей в Европе все сокращается и к 2025 году может составить лишь 27% от общего количества авто (в 2015 году было 52%).

В России доля дизельных агрегатов также сокращается. Но это связано не с заботой об экологии, а с действием в течение уже девяти лет пошлин на подержанные автомобили. Из-за этого и стало невыгодно завозить в страну такие машины. Годовой импорт б/у автомобилей составляет всего около 2% на вторичном рынке РФ. Кроме того, не Германия, а Япония остается основным поставщиком подержанных авто в Россию.

Что касается доли новых легковых машин с дизельным двигателем, то и она сокращается - сейчас их лишь около 7%.

Министр охраны окружающей среды ФРГ: запрет "дизелей" не поможет

Между тем министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце объявила, что возможный запрет на использование дизельных автомобилей не поможет решить проблему с вредными выбросами.

"Повышение сборов за использование дизельных двигателей или запрет на их использование ударят не по тем, по кому нужно", - сказала она. По ее словам, ни одна из радикальных мер не поможет улучшить ситуацию с вредными выбросами. В первую очередь призывать к ответу нужно автопроизводителей, а не простых граждан, добавила Шульце.