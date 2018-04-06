Полпред Путина о производстве "Новичка" в Шиханах: там был другой объект

"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся", - сказал Бабич. "В Саратовской области был объект, но не в Шиханах", - цитирует экс-главу химкомиссии по разоружению Newsru.com.

Как сообщила сегодня утром The Times, разведслужба Великобритании пришла к выводу, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было произведено на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.

Между тем ранее ученые-химики Леонид Ринк и Владимир Углев, работавшие в советское время в Шиханах, рассказали в СМИ, что в этой лаборатории разрабатывались и исследовались отравляющие вещества класса "Новичок".

Как указано на сайте ФГУП "ГосНИИОХТ", сейчас его филиал "Шиханы" в городе Шиханы занимается деятельностью "в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и выполнением федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации".

Отметим, что сегодня Шиханы - это закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) и одноименное муниципальное образование со статусом городского округа. При этом в двух километрах от ЗАТО расположен военный городок Шиханы-2 (он же Вольск-18) с въездом по спецпропускам и территория арсенала Шиханы-4. В Вольске-18 находится 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ (ФГБУ "33 ЦНИИИ").

В 1923 году на территории Шихан была создана илюшинская станция, ставшая впоследствии Центральным войсковым химическим полигоном Советской армии. Подробно о его функционировании можно прочитать в материале на сайте "Весь Вольск". О том, что сейчас происходит на этом полигоне, источники в интернете сообщают противоречивую информацию.