Полпред Путина о производстве "Новичка" в Шиханах: там был другой объект

В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ "Новичок", заявил "Интерфаксу" бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся", - сказал Бабич. "В Саратовской области был объект, но не в Шиханах", - цитирует экс-главу химкомиссии по разоружению Newsru.com.
Как сообщила сегодня утром The Times, разведслужба Великобритании пришла к выводу, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было произведено на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.
Между тем ранее ученые-химики Леонид Ринк и Владимир Углев, работавшие в советское время в Шиханах, рассказали в СМИ, что в этой лаборатории разрабатывались и исследовались отравляющие вещества класса "Новичок".
Как указано на сайте ФГУП "ГосНИИОХТ", сейчас его филиал "Шиханы" в городе Шиханы занимается деятельностью "в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и выполнением федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации".
Отметим, что сегодня Шиханы - это закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) и одноименное муниципальное образование со статусом городского округа. При этом в двух километрах от ЗАТО расположен военный городок Шиханы-2 (он же Вольск-18) с въездом по спецпропускам и территория арсенала Шиханы-4. В Вольске-18 находится 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ (ФГБУ "33 ЦНИИИ").
В 1923 году на территории Шихан была создана илюшинская станция, ставшая впоследствии Центральным войсковым химическим полигоном Советской армии. Подробно о его функционировании можно прочитать в материале на сайте "Весь Вольск". О том, что сейчас происходит на этом полигоне, источники в интернете сообщают противоречивую информацию.
Напомним, о том, что агенты класса "Новичок" разрабатывались в советское время в рамках секретного проекта "Фолиант" в городе Шиханы, СМИ писали еще 12 марта - когда британский премьер-министр Тереза Мэй впервые назвала вещество, которым были отправлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позже место разработки "Новичка" не раз называли бывшие сотрудники ГНИИОХТ. Но российские власти изначально отрицали, что на территории России продолжается разработка химического оружия и хранятся какие-либо его запасы. В МИД РФ делали предположение, что "Новичок", отравивший Скрипалей, был произведен в какой-то другой стране - к примеру, в том же Портон-Дауне, который находится всего в 12 километрах от Солсбери.