Видео: жители эстонской деревни в водном плену, без рыбацких сапог домой не попасть

«Я писал и говорил о проблеме как чиновникам волости Аудру, так и города Пярну, - рассказал живущий там Роме Фрош. – Я говорил, что хотел бы попадать домой с сухими ногами. Но решения не находится. Нужно уже покупать лодку».

И хотя в горуправе Пярну редакцию заверили, что они в курсе проблемы и ею занимаются, у многих жителей деревни возникло ощущение, что они оставлены один на один со своей бедой.

Руководитель центра части волости Аудру Прийт Аннус объяснил, что проблема началась с того, что прилегающие к дороге участки недвижимости не были застроены и находились ниже поверхности дороги. А во время застройки в ходе вертикального планирования окрестностей домов, поверхность земли была поднята и дорога оказалась ниже участков. Именно поэтому вода начала здесь скапливаться.

Власти Аудру заверили, что проблема жителей улицы Пяэсу, расположенной в деревне Папсааре будет решена. ФОТО: Mailiis Ollino

А Форш убежден, что речь идет о большее широкой проблеме, и волость знает об этом еще с 2007 года, когда приняли эту территорию у застройщика: «Проблема не только с улицей, она есть во всей деревне. Канава, куда должна стекать вода со всей дренажной системы деревни, переполняется и не в состоянии принимать воду».

Поэтому, по мнению жителей улицы Пяэсу, подтапливается не только улица, но и дома плавают в воде: «Можно даже сказать, что из канавы вода идет под дома».

«Разговоры о том, что дома достроили, и поверхность земли подняли – полная ерунда, - говорит Фрош. – Нельзя что ли строить, если сделаны участки и детальная планировка для строительства жилых домов?»

По словам жителей подтопляемой улицы, сильные подтопления возникли в прошлом году: «Один раз мы ходили на разговор в волость Аудру, там сказали, что уровень воды в море очень высокий. Так что, извините».

Около полутора месяцев назад обеспокоенные горожанин звонил и писал в мэрию Пярну, отправив фотографии улицы, похожей на реку. И хотя происходящим обещали заняться и связаться с жалобщиком, по состоянию на вчера этого сделано не было. «В принципе, у горуправы нужно было бы попросить резиновые сапоги и построить тут паромную переправу, - считает Фрош, по словам которого, во время подтопления в обычной обуви в свои дома не могут попасть три семьи. – Уже начали шутить, что, отправляясь домой, нужно надевать рыбацкие сапоги».

В одно прекрасное воскресенье, когда вода опять поднялась на опасно высокий уровень, сосед Фроша пошел на крайние меры: «Он открыл канализационные люки Pärnu Vesi и направил воду туда, хотя делать этого нельзя. Он сказал, что больше не может слушать жену, которая ворчит, что не может попасть домой. Он точно также воюет и звонит. Думаю, что точно так же он поступит в ближайшие дни, поскольку ситуация невыносима».

По всей видимости, этого не произойдет, поскольку, как заверил Аннус, кое-что для устранения проблемы уже предпринято. Возможно, что из-за информационного затыка важная информация дошла не до всех. Аннус подтвердил, что самоуправление неоднократно заверяло застройщиков жилого района и жителей улицы Пяэсе, что неудобная ситуация будет решена за счет самоуправления.

По его словам, уже составлен проект и готовы первые калькуляции. Дальше нужно выдать разрешение на строительство и получить предложения от строительных фирм.

У отрезка дороги, граничащего с одним участком недвижимости на улице Пяэсу, спроектирован дренаж. Его соединят с участком, находящимся на западной границе жилой зоны. Аннус заверил, что работы начнут так быстро, как это возможно.