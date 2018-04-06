Популярность Эстонии среди туристов возросла

В феврале в гостиничных предприятиях Эстонии остановились 210 000 внутренних и иностранных туристов, что на 1,4 процента больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
В годовом сравнении число воспользовавшихся услугами гостиничных предприятий иностранных туристов выросло на 2 процента. Иностранные туристы составили 55 процентов от общего числа туристов. Всего в феврале 2018 года услугами гостиничных предприятий воспользовались 115 000 иностранных туристов, сообщил департамент статистики.
45 процентов остановившихся в гостиничных предприятиях иностранных туристов прибыли из Финляндии, 14 процентов из России и 10 процентов из Латвии. По сравнению с февралем 2017 года сократилось число туристов из Финляндии и России — на 5 и 7 процентов соответственно. Число туристов из Латвии выросло на 8 процентов. Также выросло число туристов из Швеции, США, Великобритании и Германии. В годовом сравнении сократилось число воспользовавшихся гостиничными предприятиями туристов из Норвегии и Литвы.
66 процентов воспользовавшихся гостиничными предприятиями иностранных туристов прибыли в Эстонию с целью отдыха, 27 процентов были в командировке, а остальные прибыли с иными целями. Три четверти иностранных туристов отдавали предпочтение таллиннским гостиничным предприятиям.
В феврале в гостиничных предприятиях остановились 95 000 внутренних туристов, что на 1 процент больше в годовом сравнении. 64 процента внутренних туристов путешествовали с целью отдыха, а 22 процента были в командировке. 27 процентов воспользовавшихся гостиничными предприятиями внутренних туристов остановились в Харьюском уезде, 16 процентов в Пярнуском, 15 процентов в Тартуском и 11 процентов в Ида-Вируском.
В феврале свои услуги клиентам предлагали 943 гостиничных предприятия, где были доступны 19 000 номеров и 44 000 койко-мест. Заполнены были 39 процентов номеров и 31 процент койко-мест. Сутки в гостиничном предприятии стоили в среднем 36 евро, на 3 евро выше, чем в том же месяце прошлого года. В Харьюском уезде сутки в гостиничном предприятии стоили 42 евро, в Тартуском 35 евро, в Пярнуском 26 евро, а в Ида-Вируском 34 евро.