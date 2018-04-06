Популярность Эстонии среди туристов возросла

В годовом сравнении число воспользовавшихся услугами гостиничных предприятий иностранных туристов выросло на 2 процента. Иностранные туристы составили 55 процентов от общего числа туристов. Всего в феврале 2018 года услугами гостиничных предприятий воспользовались 115 000 иностранных туристов, сообщил департамент статистики.

45 процентов остановившихся в гостиничных предприятиях иностранных туристов прибыли из Финляндии, 14 процентов из России и 10 процентов из Латвии. По сравнению с февралем 2017 года сократилось число туристов из Финляндии и России — на 5 и 7 процентов соответственно. Число туристов из Латвии выросло на 8 процентов. Также выросло число туристов из Швеции, США, Великобритании и Германии. В годовом сравнении сократилось число воспользовавшихся гостиничными предприятиями туристов из Норвегии и Литвы.

66 процентов воспользовавшихся гостиничными предприятиями иностранных туристов прибыли в Эстонию с целью отдыха, 27 процентов были в командировке, а остальные прибыли с иными целями. Три четверти иностранных туристов отдавали предпочтение таллиннским гостиничным предприятиям.

В феврале в гостиничных предприятиях остановились 95 000 внутренних туристов, что на 1 процент больше в годовом сравнении. 64 процента внутренних туристов путешествовали с целью отдыха, а 22 процента были в командировке. 27 процентов воспользовавшихся гостиничными предприятиями внутренних туристов остановились в Харьюском уезде, 16 процентов в Пярнуском, 15 процентов в Тартуском и 11 процентов в Ида-Вируском.