Завораживающее таймлапс-видео: смотрите, как идет строительство одного из крупнейших круизных лайнеров в мире
6 апреля 2018 г., 12:45
Впервые сделано таймлапс-видео, как растет не по дням, а по часам круизный лайнер стоимостью £700 млн. Судно принадлежит Mediterranean Shipping Company и будет называться Bellissima или "Красавица".
Его строительство идет сейчас на верфи в Сен-Назере, Северная Франция, пишет "Моя Планета".
Вместимость лайнера составит 4,5 тыс. человек. Среди удобств на борту будут спа, спортзал, боулинг и два бассейна с аквапарком. В каютах будет система «автоматический швейцар», реагирующая на голосовые команды.
А развлекать отдыхающих будет ни много ни мало Цирк дю Солей. Планируется, что "Красавица" отправится в первое путешествие в марте 2019 года из Саутгемптона, сообщает Daily Mail.