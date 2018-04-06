пятница, 6 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Завораживающее таймлапс-видео: смотрите, как идет строительство одного из крупнейших круизных лайнеров в мире

Завораживающее таймлапс-видео: смотрите, как идет строительство одного из крупнейших круизных лайнеров в мире

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Круизный лайнер MSC. Иллюстративное фото.

ФОТО: BERTRAND LANGLOIS/AFP

Впервые сделано таймлапс-видео, как растет не по дням, а по часам круизный лайнер стоимостью £700 млн. Судно принадлежит Mediterranean Shipping Company и будет называться Bellissima или "Красавица".

Его строительство идет сейчас на верфи в Сен-Назере, Северная Франция, пишет "Моя Планета".

Вместимость лайнера  составит 4,5 тыс. человек. Среди удобств на борту будут спа, спортзал, боулинг и два бассейна с аквапарком. В каютах будет система «автоматический швейцар», реагирующая на голосовые команды.

А развлекать отдыхающих будет ни много ни мало Цирк дю Солей. Планируется, что "Красавица" отправится в первое путешествие в марте 2019 года из Саутгемптона, сообщает Daily Mail.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ