Завораживающее таймлапс-видео: смотрите, как идет строительство одного из крупнейших круизных лайнеров в мире

Его строительство идет сейчас на верфи в Сен-Назере, Северная Франция, пишет "Моя Планета".

Вместимость лайнера составит 4,5 тыс. человек. Среди удобств на борту будут спа, спортзал, боулинг и два бассейна с аквапарком. В каютах будет система «автоматический швейцар», реагирующая на голосовые команды.