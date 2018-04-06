Суд рассмотрит случаи скупки голосов на выборах в Нарве и Кохтла-Ярве

В Нарвском доме суда Вируского уездного суда рассмотрят эпизод, когда Сергей Гарпенко и Андрей Дмитриев, судя по обвинению, скупали голоса избирателей. Досудебное следствие установило, что эти мужчины на основании предварительного соглашения между собой склоняли нарвских избирателей во время предварительного голосования (по крайней мере с 13 по 15 октября) на местных выборах 2017 года отдать свои голоса за кандидата, баллотировавшегося в Нарве по списку Центристской партии. «Согласившимся отдать свой голос за этого кандидата обещали выплатить и после голосования платили наличными 10 евро», — сказала пресс-советник Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

Кандидат, в пользу которого скупали голоса, в Нарвское горсобрание все же не прошел.

Второй эпизод, который тоже рассмотрят в июне, но уже в Йыхвиском доме суда Вируского уездного суда, имел место также во время предварительного голосования. В соответствии с обвинением, Владимир Горицкий (65) 11 октября 2017 года по соглашению с лицом, личность которого не была установлена в ходе досудебного производства, и по заданию этого лица уговаривал проживающих в городе Кохтла-Ярве и имеющих право голоса лиц отдать свой голос на местных выборах за баллотировавшегося по списку Центристской партии кандидата. За согласие отдать свой голос за него на предварительном голосовании обвиняемый обещал выплатить - и после голосования выплатил - 5 евро наличными.

Одним из главных фигурантов при выявлении этого случая был Игорь Бронштейн, тоже баллотировавшийся на местных выборах, но в списке-сопернике Центристской партии — в избирательном союзе Õige Valik.

По словам Бронштейна, утром ему позвонила тоже баллотировавшаяся в горсобрание Елена Мутонен, известная в городе также как поборник интересов квартирных товариществ, и предложила пойти проверить, не происходят ли выборные мошенничества. По его словам, с ними пошла еще одна женщина — знакомая Мутонен, пообщавшаяся с предполагаемым скупщиком голосов. Этот мужчина передвигался по городу на велосипеде. Бронштейн и его спутницы проинформировали о скупке голосов полицию, и патруль в тот же день задержал мужчину на велосипеде. Для этого полицейским пришлось также применить силу, поскольку велосипедист не реагировал на знак полиции остановиться.

Бронштейн записал предполагаемое нарушение закона и задержание велосипедиста на видео. «Это первый в моей жизни случай, когда мне довелось столкнуться со скупкой голосов», - сказал он «Северному побережью». На основании видео выясняется, что голоса скупали за 5 евро для Юлле Лепассаар.

Баллотировавшаяся по списку Центристской партии беспартийная Юлле Лепассаар сказала осенью, когда всплыла эта история, что речь идет о клевете. На предыдущих выборах в 2013 году из Кохтла-Ярве тоже поступали сообщения, что в пользу Лепассаар скупали голоса.

«Такая информация поступала обо мне и в предыдущий раз. Тогда после дня выборов сообщили, что за голос в мою пользу предлагали деньги, но и тогда мне показалось, что это сфабриковано. И теперь мне тоже кажется, что это кем-то сфабриковано или кто-то просто хочет навредить мне», - говорила тогда Лепассаар.

Юлле Лепассаар сказала, что запечатленный на видео мужчина, предположительно скупавший голоса в ее пользу, ей незнаком.

Работающая помощником мэра Кохтла-Ярве по Ярвеской, Кукрузеской и Сомпаской частям города Лепассаар набрала на выборах 231 голос и была избрана.

Игорь Бронштейн рассказал, что как он, так и бывшие с ним две женщины, приглашены в суд в качестве свидетелей.