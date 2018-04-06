пятница, 6 апреля 2018 г.
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Полицейские автомобили два дня подряд попадали в ДТП

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Два дня подряд полицейские машины попадали в ДТП, вторая авария произошла во второй половине дня в четверг в Таллинне.

ДТП произошло в 14 часов у дома по адресу улица Лийвалайя, 12, где полицейский автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 25-летний мужчина, перестраиваясь в другой ряд, столкнулся с Audi S6, которым управлял 47-летний мужчина. Люди в результате аварии не пострадали, сообщили в пресс-службе МВД.

В среду в Ида-Вирумаа попал в аварию ехавший на вызов полицейский автомобиль, в результате аварии пострадала молодая женщина. В 9.50 на 33-м км шоссе Йыхви-Тарту-Валга 29-летний полицейский, находившийся за рулем служебного автомобиля Škoda Superb специальной расцветки, во время оперативного выезда повернул назад и столкнулся с ехавшим сзади Peugeot 206, которым управляла 28-летняя женщина.

По сообщению МВД, пострадала находившаяся в Peugeot 31-летняя пассажирка, скорая помощь доставила ее в Ида-Вирускую центральную больницу.

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