Полицейские автомобили два дня подряд попадали в ДТП

ДТП произошло в 14 часов у дома по адресу улица Лийвалайя, 12, где полицейский автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 25-летний мужчина, перестраиваясь в другой ряд, столкнулся с Audi S6, которым управлял 47-летний мужчина. Люди в результате аварии не пострадали, сообщили в пресс-службе МВД.

В среду в Ида-Вирумаа попал в аварию ехавший на вызов полицейский автомобиль, в результате аварии пострадала молодая женщина. В 9.50 на 33-м км шоссе Йыхви-Тарту-Валга 29-летний полицейский, находившийся за рулем служебного автомобиля Škoda Superb специальной расцветки, во время оперативного выезда повернул назад и столкнулся с ехавшим сзади Peugeot 206, которым управляла 28-летняя женщина.