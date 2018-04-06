Россия хочет знать, что случилось с животными Скрипаля

Россия хочет знать, что случилось с животными, которые остались в доме экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери после того, как двойного агента и его дочь 4 марта госпитализировали с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. В посольстве РФ в Лондоне запросили данные о состоянии питомцев Скрипаля, вопрос о судьбе животных поднял в четверг, 5 апреля, на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя. Официальный Лондон пока не прояснил ситуацию с животными, однако это уже сделала британская пресса, пишет Newsru.com.
Посольство России в Лондоне направило запрос в британский МИД о домашних животных экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом накануне сообщил журналистам пресс-секретарь дипломатического представительства РФ. "Для того чтобы лучше понимать, что случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль, важно знать, пострадали ли животные от химического отравления. Поэтому мы официально запросили Форин-офис о предоставлении нам соответствующей информации, в том числе о том, получают ли животные какое-либо лечение", - заявил дипломат, которого цитирует ТАСС.
По словам пресс-секретаря, российскому посольству стало известно от племянницы экс-полковника ГРУ Виктории Скрипаль, что у него дома проживают две кошки, одну из которых семья привезла из Москвы, и две морские свинки. Информация о судьбе домашних животных представляет интерес не только с точки зрения имущественных прав или в плане обеспечения должного ухода за животными, но прежде всего в контексте проводимого расследования о предполагаемом отравлении, уточнили в посольстве. О том, что запрос отправлен, дипмиссия сообщила и в своем Facebook.
В свою очередь, постоянный представитель РФ Василий Небензя в четверг на открытом заседании СБ ООН в связи с инцидентом в Солсбери также вспомнил о животных Скрипаля.
"В доме Скрипаля в Солсбери, который вроде как подвергся заражению, по словам его племянницы Виктории, были два кота и две морские свинки. Где они сейчас? Что с животными? Почему об их состоянии никто не говорит, ведь это тоже важное свидетельство", - поинтересовался постпред.
Между тем газета The Mirror сообщила, что в доме Скрипаля в Солсбери жили две морских свинки и черный персидский кот. Как передает издание со ссылкой на представителя британского департамента окружающей среды, оба грызуна умерли от обезвоживания. Кота же, пребывавшего в состоянии стресса, решено было усыпить.
По данным издания, после отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не имели доступа в дом экс-полковника ГРУ, поскольку жилище было опечатано. Когда же они туда все-таки попали, выяснилось, что морские свинки погибли, так как их никто не поил.
Черный персидский кот Скрипаля был найден в состоянии сильного стресса. Его отвезли в химическую лабораторию в Портон-Дауне, чтобы установить, не подверглось ли животное воздействию нервно-паралитического вещества. Затем кота из сострадания решили усыпить. Как говорится в статье, всех трех животных кремировали из опасений, что они могли получить отравление "Новичком".
Ранее племянница Скрипаля Виктория в передаче Первого канала "Пусть говорят" сообщила о домашних животных Скрипаля. Она не поверила заявлениям о том, что повышенная концентрация отравляющего вещества была обнаружена на входной двери, указав, что черного кота Скрипаля видели выбегающим живым из дома. Как считает родственница, если бы все было так, как утверждает следствие, кот сразу бы погиб.