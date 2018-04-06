Россия хочет знать, что случилось с животными Скрипаля

Посольство России в Лондоне направило запрос в британский МИД о домашних животных экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом накануне сообщил журналистам пресс-секретарь дипломатического представительства РФ. "Для того чтобы лучше понимать, что случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль, важно знать, пострадали ли животные от химического отравления. Поэтому мы официально запросили Форин-офис о предоставлении нам соответствующей информации, в том числе о том, получают ли животные какое-либо лечение", - заявил дипломат, которого цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря, российскому посольству стало известно от племянницы экс-полковника ГРУ Виктории Скрипаль, что у него дома проживают две кошки, одну из которых семья привезла из Москвы, и две морские свинки. Информация о судьбе домашних животных представляет интерес не только с точки зрения имущественных прав или в плане обеспечения должного ухода за животными, но прежде всего в контексте проводимого расследования о предполагаемом отравлении, уточнили в посольстве. О том, что запрос отправлен, дипмиссия сообщила и в своем Facebook.

В свою очередь, постоянный представитель РФ Василий Небензя в четверг на открытом заседании СБ ООН в связи с инцидентом в Солсбери также вспомнил о животных Скрипаля.

"В доме Скрипаля в Солсбери, который вроде как подвергся заражению, по словам его племянницы Виктории, были два кота и две морские свинки. Где они сейчас? Что с животными? Почему об их состоянии никто не говорит, ведь это тоже важное свидетельство", - поинтересовался постпред.

Между тем газета The Mirror сообщила, что в доме Скрипаля в Солсбери жили две морских свинки и черный персидский кот. Как передает издание со ссылкой на представителя британского департамента окружающей среды, оба грызуна умерли от обезвоживания. Кота же, пребывавшего в состоянии стресса, решено было усыпить.

По данным издания, после отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не имели доступа в дом экс-полковника ГРУ, поскольку жилище было опечатано. Когда же они туда все-таки попали, выяснилось, что морские свинки погибли, так как их никто не поил.

Черный персидский кот Скрипаля был найден в состоянии сильного стресса. Его отвезли в химическую лабораторию в Портон-Дауне, чтобы установить, не подверглось ли животное воздействию нервно-паралитического вещества. Затем кота из сострадания решили усыпить. Как говорится в статье, всех трех животных кремировали из опасений, что они могли получить отравление "Новичком".