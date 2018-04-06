График: редкий случай – в Эстонии дешевеет одежда и обувь

В условиях замедлившейся инфляции в глаза бросилось снижение цен на одежду и обувь, что в этом веке в Эстонии можно быть наблюдать крайне редко. Даже во времена последних двух периодов дефляции (2009-2010 и 2014-2016) цены на одежду и обувь продолжали расти, пишет Postimees.
По сравнению с прошлым годом в марте цены на одежду и обувь снизились на 0,9 процента. Если в декабре цены на них поднялись на 3,6 процента, то в последующие месяцы рост цен замедлился, а в марте повернул на спад.
Справедливости ради нужно отметить, что в течение ряда лет отдельные снижения цен все же были, но они происходили по второй половине года, например, в августе прошлого года (-0,5 процента), в июле и декабре 2014 года (оба раза на 0,1 процента).
Единственный период, когда мы могли наслаждаться снижением цен на одежду и обувь, был в 2004 году, незадолго до и после вступления в Европейский союз. Самое больше снижение цен на одежду и обувь произошло в июле и августе 2004 года (соответственно на 1,1 и 1,0 процента).