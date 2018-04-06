График: редкий случай – в Эстонии дешевеет одежда и обувь

По сравнению с прошлым годом в марте цены на одежду и обувь снизились на 0,9 процента. Если в декабре цены на них поднялись на 3,6 процента, то в последующие месяцы рост цен замедлился, а в марте повернул на спад.

Справедливости ради нужно отметить, что в течение ряда лет отдельные снижения цен все же были, но они происходили по второй половине года, например, в августе прошлого года (-0,5 процента), в июле и декабре 2014 года (оба раза на 0,1 процента).