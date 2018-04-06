Трамп о торговой войне с Китаем: они ведут себя нечестно

По словам Трампа, "вместо того, чтобы прекратить свое ошибочное поведение, Китай решил нанести ущерб нашим фермерам и производителям". Речь в данном случае идет об ответных мерах Пекина, который 4 апреля ввел 25-процентные пошлины на импорт некоторых американских товаров. Ранее, 3 апреля, США ввели 25-процентные пошлины на китайские товары, пишет DW.com.

60 дней на разработку новых штрафов

Дополнительные тарифы на китайские товары будут уточнены в течение того же срока в два месяца, что и штрафные пошлины, о которых было объявлено 3 апреля, уточняется на сайте торгового представительства США. Никакие штрафные меры не вступят в силу до тех пор, пока этот процесс не завершится.

Указ, дающий Вашингтону возможность ввести пошлины на импорт товаров из Китая, объемы которого в ценовом исчислении достигают 60 млрд долларов в год (48,7 млрд евро), президент США подписал 22 марта.

Документ составлен таким образом, что в действие эта мера может вступить только после длительного периода консультаций. Отсрочка может дать законодателям и лоббистам возможность существенно сократить список из 1300 наименований, которые предполагается обложить тарифами.

Китай будет бороться "любой ценой" против протекционизма