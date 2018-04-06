Звезды спорта становятся жертвами агрессии в социальных сетях

Российская биатлонистка Виктория Сливко ответила на своей странице «ВКонтакте» на критику людей, которые назвали ее «чмошницей» и посоветовали «валить из биатлона».

«Люди, если вы обо мне так думаете и считаете, что я заслуживаю таких слов, сидите дома и завидуйте молча! И не нужно подписываться на меня таким гнилым людям, как вот этот жизнью обиженный (человеком не могу назвать таких людей).

А вам, друзья, спасибо, что вы со мной, несмотря ни на что. Я вас люблю и ценю вашу поддержку. Благодаря вашим словам, сказанным в мою защиту и поддержу, я здесь, я в биатлоне! И только вместе мы добьемся вершин», — написала спортсменка.

Сливко стала объектом критики после своего провального выступления в биатлонном сезоне, российские фанаты обвиняют Сливко в "блате" - спортсменка представляет очень влиятельный регион России - Тюменскую область и за Сливко также заступается главный тренер женской сборной по биатлону Сергей Коновалов.

Однако не только Сливко становится объектом нападок: биатлонисты сборной Чехии и Швеции также получали письма с угрозами в свой адрес: "Во время чемпионата мира в Хохфильцене мы получали письма о том, что в наше питье подмешаны запрещенные препараты. Нам приходилось запирать на ключ все шкафчики. Если русские способны писать такие письма с угрозами, то и наши допинг-пробы смогут подменить. Так же, как они меняли свои грязные пробы на чистые, они поменяют наши чистые на грязные», – рассказал чешский биатлонист Михал Крчмарж iDnes.

Об угрозах в свой адрес сообщал и Себастиан Самуэльссон: "Мне так и написали: приедешь в Россию - расстреляем. Русские желали смерти моей семье. Как после такого ехать в Тюмень?" - сказал шведский спортсмен в интервью SVT.

Подвергались атаке не совсем адекватных интернет-воинов норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Правда, на этот раз русского следа в атаках на Экхофф не видно: Тириль атаковали из-за ее не совсем стабильных результатов.