Айнар Рууссаар станет специальным корреспондентом Postimees

„Мне чрезвычайно приятно видеть возвращение Айнара в наш коллектив, откуда он в 2014 году ушел с поста руководителя BNS в правление Эстонского национального вещания Eesti Rahvusringhääling. Приятно подтвердить, что человек с таким обширным и разносторонним опытом вернулся к нам“, - сказал председатель правления Eesti Meedia Свен Нуутманн.

Рууссаар станет специальным корреспондентом Postimees, и это означает, что он сможет вносить вклад в работу разных редакций.

„В лице Айнара поступает важное пополнение в команду наших новостников, поскольку мы имеем дело с человеком, способным работать во всех жанрах — в газете, на телевидении и радио, а также и на портале. Конечно, мы сможем, используя его опыт, сформировать и совершенно новую аудиторию“,- сказал главный редактор Postimees Лаури Хуссар.

Айнар Рууссаар был главным редактором Sõnumileht, председателем правления Eesti Televisioon, ответственным главным редактором агентства новостей BNS, председателем правления BNS Eesti OÜ, членом правления и советником правления Eesti Rahvusringhääling.