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Великая норвежка прощается со спортом

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ФОТО: SIMON HASTEGÅRD/imago/Bildbyran

Норвежская лыжница Марит Бьорген сегодня объявила о завершении  спортивной карьеры.

«Я чувствую, что у меня нет необходимой мотивации для того, чтобы на 100 процентов посвятить себя еще одному сезону. Поэтому я принимаю решение завершить карьеру», – сказала Бьорген NRK.

38-летняя норвежка является самой титулованной спортсменкой зимних Олимпиад. На ее счету восемь золотых медалей, четыре серебряных и три бронзовых.

Бьорген 26 раз поднималась на пьедестал почета чемпионатов мира (18-5-3), 114 раз выигрывала на этапах Кубка мира, четырежды побеждала в общем зачете.

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