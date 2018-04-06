Великая норвежка прощается со спортом
6 апреля 2018 г., 13:29
Норвежская лыжница Марит Бьорген сегодня объявила о завершении спортивной карьеры.
«Я чувствую, что у меня нет необходимой мотивации для того, чтобы на 100 процентов посвятить себя еще одному сезону. Поэтому я принимаю решение завершить карьеру», – сказала Бьорген NRK.
38-летняя норвежка является самой титулованной спортсменкой зимних Олимпиад. На ее счету восемь золотых медалей, четыре серебряных и три бронзовых.
Бьорген 26 раз поднималась на пьедестал почета чемпионатов мира (18-5-3), 114 раз выигрывала на этапах Кубка мира, четырежды побеждала в общем зачете.