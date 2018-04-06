Великая норвежка прощается со спортом

«Я чувствую, что у меня нет необходимой мотивации для того, чтобы на 100 процентов посвятить себя еще одному сезону. Поэтому я принимаю решение завершить карьеру», – сказала Бьорген NRK.

38-летняя норвежка является самой титулованной спортсменкой зимних Олимпиад. На ее счету восемь золотых медалей, четыре серебряных и три бронзовых.