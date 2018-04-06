Представитель Еврокомиссии: ЕС важно сохранить транзит газа через Украину

"Транзит важен для Украины в части доходов, но он важен и для ЕС в контексте диверсификации путей поставок", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Мы будем помогать Украине в исполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине при проведении переговоров по транзиту после завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", - добавил Ристори.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет до 10 раз.

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 93 млрд 457,1 млн куб. м, в т. ч. транзит в Европу составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдавию - 2 млрд 707,9 млн куб. м.