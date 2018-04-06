Более ста человек застряли на льду Чудского озера, ведется спасательная операция

Обеспечивающие безопасность на проходящей по озеру границе пограничники вышли на Чудское озеро на амфибиях-вездеходах и лодках, чтобы доставить на берег рыбаков, оказавшихся в ловушке из-за трещины во льду. «Трещина, расположенная примерно в километре от берега, возникла в пятницу на озере в районе Варнья, она идет вдоль берега на север. Поскольку акватория между берегом и льдом открыта, рыбакам нужна помощь, чтобы попасть на берег», - сообщил руководящий спасательной операцией глава Муствеэского кордона Ялмар Эрнитс.

В спасательной операции в том числе задействовали наблюдательный самолет Департамента полиции и погранохраны. Его команда должна выяснить, сколько нуждающихся в помощи рыбаков осталось на льду вдали от Варнья. Кроме того, с высоты птичьего полета экипаж самолета оценить риски, то есть размер и распространение полыньи. Пограничники по телефону связались с рыбаками, зарегистрировавшими на кордоне выход на лед, и в порядке поступления информации сообщают им о необходимости вернуться на берег.

«Экипаж самолета продолжает выяснять, есть ли рыбаки дальше от трещины. Из-за сильного ветра полынья постепенно увеличивается в сторону контрольной линии, поэтому важно действовать быстро и доставить рыбаков на берег. К счастью, многие рыбаки уже доставлены на берег, но спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока мы окончательно не убедимся, что все люди находятся на берегу», - сказал Эрнитс.

По состоянию на 14.50 большая часть окрестностей полыньи осмотрена, обнаруженные в ходе осмотра рыбаки доставлены на берег. Пограничники убедились, что на опасных участках больше никого нет. В то же время в некоторых зонах поиски людей продолжаются.

«Пограничники оказывают всестороннюю помощь рыбакам. Мы распространяем информацию, чтобы рыбаки собрались на озере в одном месте и мы могли до наступления вечера доставить их всех вместе на берег», - добавил он.

Всего утром выход на лед в этой части озера зарегистрировали 130 человек.