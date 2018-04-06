Стало известно, в какую сумму обошлось председательство Эстонии в Совете ЕС

«Сегодня мы можем сказать, что организация председательства в совете ЕС обошлась в 68,1 млн евро. Это значит, что от первоначального бюджета было сэкономлено 10,7 млн евро», - сообщила в пятницу в пресс-релизе руководитель бригады по организации председательства в ЕС Пирет Лиллевяли.

Объем планировавшегося на 2014-2019 годы бюджета составлял 74,8 млн евро плюс четыре млн евро на организацию саммитов. По словам Лиллевяли, значительная экономия достигнута потому, что работа по организации была начата заранее, и результатом стало то, что продолжительные зарубежные командировки оказались короче. Экономия была достигнута и на организации мероприятий, кроме того, было привлечено 1,5 млн евро средств различных спонсоров.

Была также возможность организовать дополнительные мероприятия или уменьшить затраты Эстонии, привлекая софинансирование со стороны различных институтов ЕС на общую сумму 4,9 млн евро. Более 50 организованных в Эстонии мероприятий, в том числе 32 конференции, были по большей части или даже полностью профинансированы институтами ЕС.