Вице-мэр Таллинна Мельдер - Егорову: не все получают оклад вице-канцлера министерства

«Одобренная в четверг правительством пенсионная реформа, бесспорно, - шаг в правильном направлении, - считает Мельдер. - Уменьшение социального неравенства и бедности должно быть одной из главных целей государства. Средняя пенсия по старости в четвертом квартале 2017 года составляла 409 евро, что на 60-70 евро ниже границы относительной бедности. И это явно свидетельствует о том, что нынешняя пенсионная система перспективы не имеет».

Мельдер сказал, что у нас установилось своего рода табу на аксиому, что реформисты смотрят на важные для государства вопросы исключительно с «кочки зрения» своей идеологии: «В то время, как совершенно ясно, что, продолжая выплату пенсий по ныне действующей системе, мы вскоре столкнемся с во много раз более острыми социальными проблемами. Зависящая от стажа часть пенсии должна стать гораздо значительнее, потому что - критикам этого принципа следовало бы не забывать - далеко не все получают зарплату вице-канцлера министерства».

Мельдер считает совершенно естественным, что отработанный человеком год равен одному году стажа. «Неужели, по мнению вице-канцлера, люди с более низким доходом работают меньше или трудятся не весь год? Такое неравное обращение не может продолжаться, а поскольку связь размера пенсии с размером заработка сохраняется через вторую и третью „колонны“, новая пенсионная реформа необходима и уместна, поскольку система обретает большую справедливость и гибкость», - заявил вице-мэр.