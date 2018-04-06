В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2"
6 апреля 2018 г., 14:26
Газопровод "Северный поток-2" в случае, если он будет построен, будет нарушать принципы прозрачности и доступности, заявил генеральный директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии (ЕК) Доминик Ристори, сообщает "Интерфакс Украина".
"Если этот поток будет построен, он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равного доступа. Строительство "Северный поток-2" не соответствует ряду целей, которые ставит перед собой Евросоюз ", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.
"Наша позиция четкая: мы считаем, что "Северный поток-2" не содействует диверсификации источников и маршрутов поставки газа. Если газопровод построят, он не будет поддержан ЕК", - подчеркнул Ристори.