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В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2"

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ФОТО: Scanpix

Газопровод "Северный поток-2" в случае, если он будет построен, будет нарушать принципы прозрачности и доступности, заявил генеральный директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии (ЕК) Доминик Ристори, сообщает "Интерфакс Украина".

"Если этот поток будет построен, он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равного доступа. Строительство "Северный поток-2" не соответствует ряду целей, которые ставит перед собой Евросоюз ", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

"Наша позиция четкая: мы считаем, что "Северный поток-2" не содействует диверсификации источников и маршрутов поставки газа. Если газопровод построят, он не будет поддержан ЕК", - подчеркнул Ристори.

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