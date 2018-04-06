В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2"

"Если этот поток будет построен, он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равного доступа. Строительство "Северный поток-2" не соответствует ряду целей, которые ставит перед собой Евросоюз ", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.